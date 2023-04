AUCLAIR, Jean-Paul



Le 13 mars 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Jean-Paul Auclair, époux de Mme Nicole Robillard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 mai 2023 de 11h à 13h :VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le samedi 6 mai à 13h à la maison funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière St-Jean-Baptiste à Vaudreuil-Dorion.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.