Californie: nos 15 incontournables à San Francisco

Souvent classée parmi les plus belles villes au monde avec ses collines pentues, ses quartiers multiculturels, ses maisons colorées et sa gastronomie réputée, San Francisco a tant à offrir aux voyageurs en quête de découvertes qu’il peut parfois s’avérer difficile de faire des choix éclairés.

Grâce à ces suggestions d’activités et de bonnes adresses, vous pourrez maximiser votre temps lors de votre prochaine escapade dans la belle ville californienne!

UNSPLASH / Joshua Sortino

15 adresses pour un voyage 100 % réussi à San Francisco:

> Les 5 expériences moins connues à ne pas manquer

Bien sûr, vous devez traverser le pont du Golden Gate (à pied ou à vélo), visiter l’île d’Alcatraz et son ancienne prison, sillonner la ville en tramway et saluer les lions de mer qui se prélassent au soleil dans le Pier 39, mais San Francisco vous propose des activités diversifiées pour satisfaire tous les désirs des voyageurs.

1. L'agréable bain de nature au Salesforce Park

Vous êtes en plein cœur du centre-ville et hop! un petit tour d’ascenseur (ou de télécabine) vous transporte dans une magnifique oasis de verdure qui abrite plus de 600 arbres et 16 000 plantes, une aire de jeux pour les enfants, un amphithéâtre et un café-bar. Pour échapper au brouhaha du quartier, c’est dans ce parc urbain qui repose sur le toit du Salesforce Transit Center que vous aurez envie de vous réfugier!

Salesforce Park, 425 Mission Street

2. La visite du SFMOMA

Erika Tremblay

Logé dans un magnifique édifice du centre-ville, le Musée d’art moderne de San Francisco représente un arrêt incontournable de votre séjour. Ses collections réparties sur sept étages vous feront voyager à travers différentes formes d'art, de la photographie à la sculpture, en passant par la peinture.

SFMOMA, 151 Third Street

3. Le coucher du soleil à Alamo Square

Les « Painted Ladies » sont sans contredit les maisons les plus photographiées de San Francisco. Alors que diriez-vous d’observer le coucher du soleil avec pour décor cette rangée de maisons victoriennes colorées et les gratte-ciel du centre-ville à l’arrière-plan? Emballez votre pique-nique et rendez-vous à Alamo Square pour assister à ce spectacle mémorable.

4. Le marché fermier du Ferry Building

UNSPLASH / Hari Nandakumar

Le mardi et le jeudi de 10h à 14h ainsi que le samedi de 8h à 14h, la place adjacente au Ferry Building accueille un marché alimentaire largement couru pour la qualité et la diversité de ses produits. Lorsque le soleil est de la partie, l’ambiance est au rendez-vous alors que les voyageurs se mêlent aux citadins (et même aux chefs réputés) en quête de pépites culinaires.

Ferry Building, 1 Ferry Building

5. L’air frais d’Ocean Beach et Lands End Trail

UNSPLASH / Oscar Nilsson

La sensation unique qui vous habitera lorsque vous poserez les pieds sur le sable blanc de cette plage, qui fait face à l’océan Pacifique et qui s’étend sur 5,6 km, restera longtemps gravée dans votre mémoire. Explorez ensuite Lands End Trail, dont l’entrée est située à la pointe nord de la plage. Ce sentier balisé qui longe l’océan vous réserve certains des plus beaux points de vue sur la baie de San Francisco et le pont du Golden Gate.

> Les 2 quartiers branchés où flâner plus amplement

San Francisco compte des dizaines de quartiers vous offrant chacun une ambiance bien distincte, mais si vous êtes en quête de bonnes adresses pour manger, boire et magasiner, Hayes Valley et Pacific Heights sauront combler vos attentes.

HAYES VALLEY

Ce petit quadrilatère, niché entre Alamo Square et l’hôtel de ville, est le repère branché de San Francisco avec ses boutiques de vêtements et de décorations, ses bars à vins et ses restaurants.

6. Anina

Avec sa grande terrasse et son impressionnante liste de cocktails, ce bar est l’endroit tout indiqué pour prendre l’apéro dans une ambiance festive. Et si vous souhaitez profiter d’un après-midi au soleil, optez pour un bol de punch à partager avant d’aller vous régaler dans l’un des restos du quartier.

Anina, 482 Hayes Street

7. Terravita Plants

Erika Tremblay

Même si l’idée de glisser une plante dans vos valises peut sembler farfelue, rien ne vous empêche de visiter ce petit écrin de verdure pour faire le plein d’inspiration, tout en profitant d’une bonne dose d’air pur.

Terravita Plants, 370 Linden Street

8. Ebb & Flow

Erika Tremblay

Pour déguster les bons jus de petits producteurs dans un cadre intime, arrêtez-vous dans ce bar à vins de la rue Ivy. Vous pourrez vous laisser guider les yeux fermés par les employés dans le choix des vins à accompagner d’une planche de fromages et de charcuteries.

Ebb & Flow, 294 Ivy Street

PACIFIC HEIGHTS

Perché sur une colline, ce quartier résidentiel ultra-chic vous offre de magnifiques points de vue sur la baie de San Francisco et l’occasion parfaite de faire du lèche-vitrine.

9. Jane on Fillmore

Erika Tremblay

Si vous avez envie d’un lunch santé, rendez-vous dans cette institution de la rue Fillmore. Reconnue pour ses tartines, ses salades, ses sandwichs et ses limonades, elle vous offre une ambiance sympathique. Gardez l’œil bien ouvert, car vous aurez peut-être la chance d’y croiser des célébrités...

Jane on Fillmore, 2123 Fillmore Street

10. Salt & Straw

Que ce soit la file d’attente ou l’odeur des cornets sucrés qui attire votre attention sur cette adresse, laissez-vous tenter par une pause gourmande. Des glaces aux saveurs originales comme « fraise, coriandre, lime et gâteau au fromage», «miel et lavande» ou «poire et fromage bleu» promettent de faire rêver vos papilles jusqu’à votre retour de voyage!

Salt & Straw, 2201 Fillmore Street

11. Reformation

Cette marque californienne de prêt-à-porter, qui a fait de l’écoresponsabilité sa marque de commerce, est reconnue pour ses vêtements et ses accessoires tendance. N’hésitez pas à pousser la porte de la boutique pour jeter un œil à la nouvelle collection et profiter d’une expérience de magasinage inspirante.

Reformation, 2360 Fillmore Street

> Les 4 adresses gourmandes pour une soirée à prix doux

À San Francisco, les établissements étoilés Michelin, les cafés troisième vague et les grands restaurants de fruits de mer pullulent. La facture pour vous restaurer peut ainsi grimper rapidement. Voici donc quelques bonnes adresses pour savourer le meilleur de la métropole sans vous ruiner!

12. Marufuku

Si vous cherchez une bonne adresse pour manger des ramens et que vous sondez les Franciscanais, ils vous recommanderont immanquablement une visite chez Marufuku, dans Japantown. La file d’attente est parfois longue et le service peut être un peu expéditif, mais les saveurs sont toujours au rendez-vous, les prix sont raisonnables et le personnel est attentionné.

Marufuku, Japan Center Malls, 1581 Webster Street #235

13. La Taqueria

C’est dans le quartier de Mission District que vous pourrez savourer LE meilleur burrito de San Francisco, en plus de vous régaler de tacos. Ici, les prix sont doux, les portions généreuses et l’ambiance animée dans la petite salle à manger, où des gens de tous horizons partagent un moment gourmand autour d'une grande table. Autre option intéressante: optez pour la commande à emporter et mangez votre burrito dans Dolores Park.

La Taqueria, 2889 Mission Street

14. In-N-Out Burger

Impossible de mettre les pieds à San Francisco sans visiter cette chaîne populaire reconnue pour ses délicieux burgers à accompagner de frites maison et d’un «milk-shake». C’est de passage dans Fisherman’s Wharf que vous pourrez profiter de cette expérience typiquement californienne.

In-N-Out Burger, 333 Jefferson Street

15. Del Popolo

Près d’Union Square, ce restaurant vous propose de déguster de délicieuses pizzas cuites au four à bois dans une atmosphère décontractée. En bonus, vous pourrez observer les talents impressionnants des pizzaiolos qui manient la pâte avec dextérité et rapidité.

Del Popolo, 855 Bush Street