CHEVALIER, Gemma



À Rosemère, le 18 avril 2023, à l'âge de, est décédée Mme Gemma Chevalier, épouse de feu Henri-Paul Thisdel.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, Nicole Laganière (Gilles et leurs enfants François (Mélanie), Sylvain (Mélanie) et Marie-Claude (Dominic)), Jean Thisdel (Gitane), Louise Verrier (André et leurs enfants Annie (Frédérik) et Dominique (Yanik)), ainsi que Pierre Thisdel (feu Lucie et leurs enfants Geneviève (Sophie) et Jean-Philippe (Marie-Laurence)) et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 7 mai de 16h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une cérémonie en son honneur aura lieu ce même dimanche 7 mai à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.