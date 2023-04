Cessez de dire non à vos enfants! Essayez plutôt ces 5 astuces

Dire non aux enfants est peut-être la voie facile sur le moment, mais pas à long termes, selon une spécialiste de l’éducation des enfants.

Kirsty Ketley, 42 ans, a promouvoie plutôt une méthode «d'éducation respectueuse».

Mère elle-même de deux enfants, Ella, 10 ans, et Leo, 6 ans, elle leurs propose plutôt des «choix contrôlés» depuis qu'ils sont tout-petits.

«Je pense qu'il est important d'être cohérent avec ses limites, afin que les enfants comprennent que "non" signifie "non"», a expliqué la TikToker britannique à Jam Press.

«Toutes les familles sont différentes et les limites varient, ce qui est normal : ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionnera pas toujours pour l'autre. Mais la façon dont le "non" est exprimé fera une différence dans la réaction des enfants, des tout-petits aux adolescents», a-t-elle ajouté.

Il n’est donc pas question de proscrire le mot «non», mais d’en faire un emploi judicieux, afin de lui conserver toute son intégrité.

Mme Ketley précise qu'elle réserve ce mot aux situations dans lesquelles ses enfants pourraient être en danger.

«Bien sûr, un "non" ferme et net est indispensable si votre enfant est en danger - s'il est sur le point de s'enfuir sur une route fréquentée, vous pouvez bien sûr dire "non"», a-t-elle nuancé.

Toutefois, elle préconise de reformulé le mot «non» lorsqu’il n’y a aucun danger, rapporte le New York Post.

Voici ses méthodes pour éviter de dire «non».

1. Donner des instructions aux enfants

Mme Ketley, qui peut se prévaloir de plus de 20 ans d'expérience auprès des jeunes enfants et de leurs familles, affirme qu'il est plus efficace de renforcer positivement les enfants que de leur dire d'arrêter.

«Premièrement, dites-leur ce que vous voulez qu'ils fassent, plutôt que ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Remplacez les choses à ne pas faire par des choses à faire», explique-t-elle.

«Par exemple, s'il court et que vous aimeriez qu'il marche, rappelez-lui d'utiliser ses pieds de marche au lieu de lui dire "ne cours pas"», exemplifie-t-elle.

2. Dire oui

Mme Ketley avance qu’il est préférable de laisser de côté l’égo, et de ne pas associer «oui» à une défaite. Il s’agit plutôt d’une tactique de négociation.

«Il ne s'agit pas du tout de céder», explique-t-elle, mais de répondre à l’enfant: «Non, ce n'est pas le bon moment», en lui disant par exemple que ce qu’il souhaite pourrait se produire dans un avenir proche.

3. Offrir des choix

Qu'est-ce qui est le plus attrayant, un «non» catégorique ou quelques options, demande Mme Ketley.

«Donnez-leur des choix contrôlés», recommande la spécialiste.

«Il s'agit de leur donner le choix entre deux choses que vous approuvez, afin de les aider à se sentir maîtres de la situation alors que vous êtes maîtres de la situation», conseille-t-elle.

4. Détourner son attention

Si l'enfant ne se souvient plus de ce qu'il a demandé, le problème est déjà réglé, et cela sans crise d’aucune sorte.

«Utilisez des techniques de distraction - si vous êtes au supermarché et qu'il veut quelque chose, utilisez plutôt des distractions», conseille Mme Ketley.

«Faites en sorte que cela semble vraiment, vraiment excitant», ajoute-t-elle.

5. S'accorder la paix

Enfin, Mme Ketley suggère d'éviter les situations potentiellement problématiques.

«Si vous allez chez quelqu'un qui n'est pas du tout à l'épreuve des enfants, n'y allez pas», propose-t-elle.

«Plutôt que d'y passer du temps, de vous sentir stressé et d'avoir à dire non à la personne, n'y allez pas et demandez à la personne de venir chez vous à la place. Ou alors, allez les rencontrer en terrain neutre».