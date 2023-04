PATAR, Benoît



Le 21 avril 2023, à la maison Source Bleue de Boucherville, est décédé Benoît Patar, à l'âge de 84 ans, des suites d'une longue maladie.Il laisse dans le deuil ses soeurs Monique (feu Jacques Flamant) et Marie-Claude (Jacques Degros), ses neveux et nièces ainsi que de très nombreux amis.Les funérailles auront lieu le mercredi 3 mai 2023 à 14h à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue (rue Saint-Charles angle Chemin Chambly) à Longueuil, suivies de l'inhumation au cimetière St-Antoine.Les proches souhaitent remercier le personnel de la maison Source Bleue de Boucherville pour sa compassion et ses précieux services lors des derniers jours de Benoît.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert Cenac