PILOTE, Eugène



Le 26 avril 2023, est décédé à l'âge de 84 ans, M. Eugène Pilote, fils de feu M. Ludovic Pilote et de feu Mme Blanche Ouellet. Il demeurait à Montréal, originaire de St-Nazaire.Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Sacrement d'Alma à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Ghislaine (feu Ernest), Lucie (feu Robert), feu Marcia, Louis-Marie (Lucie), Julien, Betty, Carolle (Normand), Rachelle, Ruth et Francine; ses neveux et nièces ainsi que ses amis.Eugène aura marqué les gens entre autres par son sens de la répartie hors du commun et son amour pour la langue française.La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Émilie Gamelin à Montréal.Pour démontrer votre soutien à la famille de monsieur Pilote rendez-vous sur le siteDirection des funerailles:Courriel: berube@dignitequebec.com