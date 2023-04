Des dirigeants de Bellus gagnent le gros lot

Nous faisons ici un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises québécoises et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ils empochent plus de 2 M$

Photo tirée du site web de Bellus Santé

Le jour même où Bellus Santé a annoncé une offre d’achat de près de 2,7 milliards $ de la part du géant britannique GSK, deux dirigeants de la société pharmaceutique lavalloise ont touché gros en exerçant des options d’achat d’actions. Le chef de la direction scientifique de Bellus Santé, Denis Garceau (photo), a ainsi réalisé un profit de 1,1 million $, alors que le vice-président au développement des affaires, Tony Matzouranis, a encaissé un gain de 970 000 $. Les options ont permis aux deux dirigeants d’acquérir des actions au prix de 1,08 $ et de les revendre aussitôt à plus de 19 $ – conséquence de l’offre de GSK, qui a fait bondir le titre de l’entreprise. Précisons que l’action de Bellus a valu plus de 3000 $ en 2003, en 2004 et en 2006. M. Garceau est à l’emploi de l’entreprise depuis 1997 et M. Matzouranis, depuis 2010.

Louis Audet encaisse plus de 600 000 $

Photo fournie par le Cercle canadien

Le président du conseil d’administration de Cogeco Communications, Louis Audet, a réalisé un profit de 618 000 $ en exerçant des options du télédistributeur québécois, il y a dix jours. Le titre de l’entreprise a reculé de près de 40 % au cours des 52 dernières semaines. Se négociant actuellement autour de 65 $, il est bien loin de son sommet historique de plus de 120 $, atteint à l’été 2021.

BrainBox AI recueille 20 millions $ US

La jeune pousse montréalaise BrainBox AI a bouclé hier un financement de 20 millions $ US (27 millions $) auquel ont participé, à parts égales, le ministère de l’Économie et la multinationale suédo-suisse ABB. En complément à cette transaction, BrainBox AI a mis la main sur l’« activité d’intégrateur de systèmes de gestion de l’énergie d’ABB dans le secteur de la vente au détail multisites » pour une somme non précisée. Fondée en 2017, BrainBox propose des solutions de gestion du chauffage, de la ventilation et de la climatisation qui s’appuient sur l’intelligence artificielle.

C’est la fête pour quatre dirigeants de BRP

Josée Perreault, la vice-présidente responsable de la mise en marché des pièces, accessoires et vêtements chez Bombardier Produits récréatifs (BRP), a empoché un peu plus de 3 millions en exerçant des options de l’entreprise de Valcourt, à la fin mars. Trois autres dirigeants de BRP sont également passés à la caisse : le président du groupe des sports motorisés, Sandy Scullion, a touché 840 000 $ ; le vice-président à la planification financière, Yannick Desrochers, 647 000 $ et le président du groupe marin, Karim Donnez, 640 000 $.

Hagen s’installe à Las Vegas

Le géant québécois des produits pour animaux de compagnie Rolf C. Hagen vient d’inaugurer un centre de distribution à Las Vegas, au Nevada. D’une superficie de plus de 18 000 mètres carrés, l’entrepôt est le deuxième du groupe aux États-Unis après celui ouvert en 2002 au Massachusetts. Hagen a été fondée en 1955 par un immigrant allemand qui s’est lancé en affaires en achetant des graines pour oiseaux dans les Prairies et en les exportant en Allemagne. M. Hagen est mort en 2011 à l’âge de 79 ans.

Gains appétissants pour des patrons de Metro

Photo tirée de LinkedIn

Trois dirigeants de Metro ont exercé des options au cours des derniers jours. Carmen Fortino (photo), le vice-président responsable de la chaîne d’approvisionnement a ainsi touché un gain de près de 160 000 $. De son côté, Marc Giroux, le chef de l’exploitation – alimentation, a encaissé près de 154 000 $ tandis qu’Alain Tadros, le vice-président au marketing, a empoché un peu plus de 100 000 $. Le titre de Metro a crû de 7 % au cours des quatre dernières semaines et se rapproche du sommet de plus de 78 $ qu’il avait atteint en décembre.

IQ réinvestit dans une firme de Ringuet

Photo tirée du site web de Lion Électrique

L’entreprise montréalaise e2ip a récolté 120 millions $ dans le cadre d’un financement mené par Exportation et développement Canada, la firme torontoise McRock Capital et Investissement Québec. La Banque Nationale et le fonds DNA, dans lequel a investi le gouvernement, ont également participé à la ronde. L’un des principaux actionnaires de e2ip est W Investments, dont l’un des fondateurs est Michel Ringuet (photo), ancien fiduciaire du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.