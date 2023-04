Des sièges d’auto pour enfants contrefaits: une tendance «alarmante»

L'association pour la sécurité des enfants passagers du Canada (ASEPC) met en garde les parents contre une tendance «alarmante», alors que de nombreux sièges d'auto pour enfants importés ne respectent pas les normes de sécurité du Canada.

Ce sont par ailleurs 1000 enfants qui sont blessés ou meurent dans des accidents chaque année au Québec.

C'est ce que signale une statistique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), laquelle montre qui plus est qu'un enfant sur deux est mal installé dans son banc et n'y est donc pas en sécurité. Toujours selon la SAAQ, un siège bien installé diminue de 70% les probabilités de décès et de blessures graves.

Or, faute au contexte inflationniste peut-être, certains Canadiens choisissent de commander des sièges d’auto contrefaits, qui ne respectent pas les normes du pays.

Il est pourtant interdit d’importer, de vendre, ou d’utiliser des sièges d’auto pour enfants au Canada qui ne possèdent pas une marque nationale de sécurité.

En effet, «sous le régime de la Loi sur la sécurité automobile, Transports Canada fait appliquer les dispositions réglementaires qui régissent le rendement des sièges d'auto pour enfants en matière de sécurité», peut-on lire sur le site web du gouvernement du Canada.

Deux membres de l'ASEPC ont toutefois eux-mêmes tenté l’expérience afin de confirmer la faisabilité du processus, et sont parvenus à se procurer des sièges ne respectant pas les normes canadiennes.

TVA Nouvelles

«À Santé Canada, on leur demande de mettre fin, de faire fermer complètement ces sites-là illégaux afin d’éviter l’achat de produits frauduleux, que ce soit des sièges d’auto ou autres», explique en entrevue à TVA Nouvelles Vanessa Demers, membre du conseil d’administration de l’ASEPC.

TVA Nouvelles

«Au niveau de Transports Canada, ce qu’on leur demande, c’est d’émettre des nouveaux avis sur des sièges de contrefaçons [...]. On leur demande vraiment d’en parler plus, d’aller de l’avant et de signaler les produits de contrefaçons dans le but de protéger tous les enfants canadiens», ajoute-t-elle.

Transports Canada a émis un avis en novembre dernier, mais selon l'ASEPC, c’est insuffisant.

Achat d'un siège

Lorsqu'on achète un siège, plusieurs choses sont importantes selon Emmanuelle Robidou, technicienne certifiée en sièges d'auto pour enfants.

TVA Nouvelles

Il faut non seulement prendre en compte la taille de l'enfant, mais aussi de la voiture, afin de s'assurer un maximum de sécurité.

«La chose qui est importante aussi, c'est d'acheter en boutique spécialisée puisque notre banc d'auto vendu au Canada doit avoir ce qu'on appelle NSVAC, qui est un sigle qui va authentifier que c'est un banc qui peut être utilisé au Canada», explique-t-elle encore.