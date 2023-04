Deux Pierrots et le Jardin

Surtout depuis la pandémie, c’est de plus en plus fréquent. Des funérailles que l’on repousse et qui ont lieu quelques mois après le décès. Le corps a été incinéré et repose désormais dans une urne. On choisit alors une date ultérieure convenant le mieux à tout le monde.

Mardi dernier dans la magnifique église Saint-Viateur (rue Laurier à Montréal), pleine à craquer, c’étaient les funérailles de mon bel ami Robert Ruel. Plusieurs d’entre vous l’ont connu. Le fondateur des 2 Pierrots et propriétaire du Jardin Nelson dans le Vieux-Montréal. Un homme extrêmement brillant, dynamique et d’une gentillesse légendaire. Il est décédé au moment de son choix, grâce à l’aide médicale, le 20 décembre dernier, soit quatre mois avant cette cérémonie.

ROBERT ET DIEU

Sa fille Marilou et ses enfants nous ont fait encore mieux réaliser qu’on est rendu ailleurs. Elle n’était pas triste. Elle était même souriante, ravie que tant de gens soient venus célébrer le grand départ de son père. Comme si elle avait eu le temps d’absorber une partie de sa peine, sa douleur. Comme si elle contrôlait son deuil après avoir finement tout préparé justement en toute complicité avec son Robert, bien conscient jusqu’à la toute fin.

Le prêtre, père Mathieu Koudada, un Togolais au Québec depuis quatre ans, a dirigé ce bel office religieux avec un touchant et profond respect et aussi, à quelques reprises, avec une touche d’humour subtile prévenant notamment l’auditoire que ceux qui allaient pleurer seraient expulsés parce qu’on célébrait l’heureuse rencontre de Robert et de Dieu.

Des artistes, autrefois habitués des 2 Pierrots, sont venus chanter, il y avait une pianiste extraordinaire. Une cérémonie dont Robert aurait été fier. Je ne te souhaite pas « bob voyage » parce que je sais que tu es rendu. Salut Robert !

REPARTIR À NEUF