Dindon sauvage: démystifier son langage corporel

Quand le roi des gallinacés gesticule, se pavane ou opte pour un comportement différent, il y a fort à parier qu’il y a un élément déclencheur.

Du 28 avril au 9 mai prochain, les nemrods des zones 3, 11, 12, 13, 15, 26, 27 pourront récolter un dindon sauvage porteur d’une barbe. Dans les zones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la période s’étendra jusqu’au 22 mai. Le détenteur d’un permis a le droit de prélever un premier dindon partout dans les zones précédemment énumérées, mais son deuxième doit obligatoirement provenir des zones 4 à 10.

Un expert

Pour Mario Huot, la chasse c’est beaucoup plus qu’une passion. Il en a fait son métier. En plus d’animer l’émission Road Hunt à TVA Sport, de faire des capsules informatives et de participer à des expositions, il est propriétaire de l’agence Aventures express.com.

« Parmi tous les animaux que j’ai chassés en Amérique du Nord, il est l’un de ceux qui offrent le plus d’interaction, mais il est aussi un de ceux qui génèrent le plus de frustration. Parfois facile, parfois impossible, la récolte de ce gibier devient à chaque saison un défi ultime », explique avec conviction M. Huot

Pour interpréter

Les amateurs de cerf de Virginie savent que cette bête nerveuse communique essentiellement avec son corps. Certains signes distinctifs nous expliquent en détail ses états d’âme. Il suffit de regarder sa queue pour immédiatement savoir s’il est angoissé et apeuré ou relax. Lorsqu’il effectue des grattages, on pense tout de suite au rut, et des frottages, à la délimitation du territoire.

Selon les propos de Mario, le langage du dindon comporte plus de 29 sons et cris différents. La plupart des chasseurs en connaissent six ou sept, dont les plus populaires, le yelp, le cut, le purr, le put, le tree call, le keekee run et le gobble.

Révélateur

« À titre de chasseur souhaitant obtenir de bons résultats, il est important d’essayer de comprendre le langage corporel du dindon sauvage qui agit, dans bien des cas, comme un indicateur de son humeur, de son état d’esprit et de ses intentions », précise Mario Huot. Voici l’essentiel de ses propos sur le sujet :

En regardant la tête d’un mâle adulte, on peut percevoir comment il se sent. Lorsqu’elle affiche des nuances de blanc, de bleu et de rouge, on sait qu’il est détendu. En revanche, quand il est excité ou en colère, il aura la tête gorgée de sang et elle sera rouge foncé, blanc immaculé et bleu royal.

La pendeloque est la protubérance charnue suspendue à la tête du mâle, qui pend sur le côté de son bec. Elle n’est nullement anodine. Mario compare la pendeloque au pénis chez l’homme. Elle peut être au repos et parfois en érection face à l’émotion ou l’excitation. Elle se contracte et se dilate à la moindre réaction.

Changements

Photo fournie par Patrick Campeau

Les caroncules sont les attributs les plus visibles à longue distance. Situées à la base du cou, ses couleurs vives indiquent clairement l’excitation ou l’agressivité à son entourage. Quand il est flagrant, d’un rouge vif et foncé, tous les congénères de la bande réalisent qui est le dominant du groupe. Fiez-vous toujours aux couleurs changeantes de la tête de votre oiseau, si elles passent du vif au fade en quelques secondes, c’est que ce gibier ailé rusé et méfiant a un doute sur votre stratagème. Il faut alors réagir sur le champ et lui redonner confiance et l’exciter en imitant la femelle en chaleur tant convoitée.

L’éventail complet

Le full strut, c’est quand les ailes du mâle tombent de chaque côté de son corps tout en touchant au sol. La queue est alors en position verticale et en éventail, ses plumes sur le dos et sur la poitrine sont dressées pour donner l’impression aux autres qu’il est plus grand et plus gros. Il s’ensuit habituellement une parade saccadée et un son bizarre comme un cracha indiquant clairement ses intentions de dominance et d’excitation.

Le strut est le rituel que le mâle effectue quand il se pavane dans la neige ou en plein été. Cet exercice n’a pas pour but d’indiquer que la saison des amours est débutée, mais plutôt pour établir une hiérarchie, comme le fait l’orignal. Cette dominance influencera les femelles jusqu’à ce qu’il forme son harem.

Alertes

Photo fournie par Patrick Campeau

Quand le dindon est penché à 45 degrés vers l’avant, c’est qu’il est nerveux et curieux et qu’il cherche à comprendre ce qui se passe. Il est important de rester immobile à ce moment. Après un certain temps, son langage corporel vous indiquera qu’il s’est apaisé.

Lorsque le gibier ailé se dégourdit ou qu’il s’étire, ne pensez pas qu’il souhaite simplement délier ses muscles après une dure nuit. Ce signe indique plutôt qu’il est sur le point de retourner en forêt pour manger ou de déguerpir, car il a perçu un signe de danger. Si la distance est raisonnable, préparez-vous à tirer.

