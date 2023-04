Droit d’auteur: un photographe dans une saga judiciaire contre une IA

Un photographe allemand s’est retrouvé dans une saga judiciaire contre un organisme d’intelligence artificielle.

Robert Kneschke a découvert en février dernier qu’une portion importante de son portfolio s’était retrouvée dans la banque de données de LAION servant à la formation de l’intelligence artificielle.

C’est après cette découverte que Kneschke a décidé d’écrire à l’organisme afin de lui demander de retirer ses photos de la banque d’images.

Un jour plus tard, LAION lui annonce que non seulement elle refuse sa requête, mais lui réclame un montant de 1336 $ (979 $US) pour une demande «injustifiée» de reconnaissance de droit d’auteur, rapporte Vice.

À la fin mars, Kneschke a notamment demandé à l’entité de fournir des informations concernant les modalités d’utilisation de son travail, c’est-à-dire quelles œuvres, combien de temps ont-elles été utilisées et comment ont-elles été obtenues.

Les présumés fautifs ont rétorqué qu’il n’y avait eu aucune violation du droit d’auteur et ont mentionné que la loi allemande stipule qu’: «il est permis de faire des reproductions pour effectuer des recherches» si les œuvres sont «légalement accessibles» et supprimées ensuite.

Le photographe a d’ailleurs documenté toutes les étapes de sa mésaventure sur son compte Facebook et son blogue personnel.

«Comme annoncé, nous avons intenté une action en justice contre LAION e.V. devant le tribunal de district de Hambourg», a-t-il annoncé dans une publication datant de jeudi dernier.

LAION se décrit comme «un réseau libre et ouvert («open-source») d'intelligence artificielle à grande échelle et un organisme à but non lucratif dont l'objectif est de «mettre à la disposition du grand public des modèles d'apprentissage et des ensembles de données et le code associé».

L’organisation détient une banque de 5.8 milliards d’images.