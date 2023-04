LANGEVIN, Françoise



De Beloeil, le 15 avril, à l'âge de 64 ans, est décédée Françoise Langevin.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Guy Albert, son fils et sa fille Jessica (Jean-François), ses petits-enfants Amy, James et Kate, sa soeur Jacinte, sa belle-famille ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice situé à l'arrière du complexe :le samedi 6 mai de 10h à 17h et de 19h à 20h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 19h30 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.