DAOUST, Bernard



À Brossard, le 7 avril 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé Bernard Daoust, époux de Ginette Daoust (décédée en 2014).Il laisse dans le deuil ses enfants Yves, Guy et Lyne et leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants, Geneviève, Gabrielle, Guillaume, Simone, Émilie, Julien et Rachel, ainsi que des proches de la famille.Un hommage aura lieu au salon :96 BOULEVARD SAINT-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAYle samedi 6 mai prochain de 10h à midi et sera suivi d'une cérémonie religieuse à partir de 13h30, à l'église catholique Ste-Marguerite-d'Youville, située au 8 rue Rainville, Châteauguay.