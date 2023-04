Floride : un deuxième chez-soi pour Benoît Huot

En 2009, à l’âge de 24 ans, le champion paralympique de natation Benoît Huot, détenteur de plusieurs records du monde et aujourd’hui retraité de sa discipline, a profité de la crise immobilière en Floride pour faire l’acquisition d’un condo à West Palm Beach. Un an plus tard, il en achetait un deuxième dans le même complexe. Deux investissements qu’il n’a jamais regrettés.

Aujourd’hui, il considère la Floride comme son deuxième chez-soi au point où, le temps venu, il aimerait avec sa conjointe, Annie Couture-Courteau, devenir, tout comme ses parents, un snowbird et passer ses hivers en Floride.

Un premier voyage à Disney

La passion de Benoît Huot pour le Sunshine State remonte à sa plus tendre enfance, quand il a eu le privilège de découvrir Disney World en famille. À l’époque, peu d’enfants de sa classe avaient eu cette chance : « Mes parents avaient économisé leurs sous pour nous offrir comme cadeau de Noël un voyage à Disney, le rêve de bien des enfants. J’avais seulement 7 ans lors de ce voyage et je m’en souviens comme si c’était hier », a confié le père de famille de 39 ans qui souhaite à son tour faire découvrir le monde magique de Disney à ses deux enfants.

Une terre d’accueil

Photo tirée de thebreakers.com

Plus tard, le pays des oranges est devenu pour lui une terre d’accueil. Pendant près de 15 ans, chaque hiver, il a séjourné à Pompano Beach et à Fort Lauderdale.

« J’ai dû voyager en Floride une quarantaine de fois pour les entraînements. Notre entraîneur voulait nous sortir de notre quotidien pour que nous puissions nous concentrer uniquement sur la natation. Il voulait aussi nous habituer à nager en plein air, car à l’époque, plusieurs compétions se déroulaient dans des piscines extérieures », a expliqué le multiple médaillé des Jeux paralympiques devenu depuis, consultant pour des organismes de sports fédérés.

Depuis l’achat de ses condos, il a appris à découvrir la Floride avec sa conjointe, et surtout la région de West Palm Beach qu’ils affectionnent particulièrement. Voici quelques-uns de ses incontournables à ajouter dans votre carnet de bonnes adresses.

Le restaurant Buccan

Photo tirée de buccanpalmbeach.com

Mon restaurant favori à Palm Beach est le réputé Buccan qui offre, entre autres, un menu d’inspi-ration italienne... C’est cher, mais on peut très bien s’en tirer en commandant des entrées et en les partageant, ce que ma conjointe et moi avons pris l’habitude de faire avec des amis. Le restaurant propose un beau choix d’entrées à partager, dont d’excellents tartares de saumon et de bœuf, en plus de tacos savoureux très abordables. Mais le plat à ne pas manquer et qui vaut à lui seul le déplacement est le Sweet Corn Agnolotti, des pâtes farcies à la ricotta avec une sauce au maïs et au beurre. Ce mets est à se pitcher sur les murs tellement c’est une explosion de saveurs en bouche. Un must qui se partage très bien avec d’autres.

Finalement, en faisant les bons choix au Buccan, on peut s’en tirer à moins de 100 $ par couple. J’ajouterais que l’atmosphère y est très agréable, ça bouge et comme c’est un peu bruyant, votre enfant ne dérangerait personne si par hasard, il se mettait à pleurer... Enfin, vous risquez de croiser quelques personnalités. J’ai déjà mangé aux côtés de Sidney Crosby, Tiger Wood et Rory Mcllroy. Mark Wahlberg a été aussi vu dans ce restaurant, tout comme Patrick Roy.

Enfin, je suis un amoureux du vin, et tous les lundis leurs bouteilles sont à 50 % de rabais, alors j’en profite, ces jours-là.

The Square

Photo fournie par The Square

The Square – anciennement le City Place – est au cœur de West Palm Beach. Il s’agit d’un petit centre-ville agréable avec des boutiques et de bons restaurants, à l’ambiance hyper familiale. C’est un endroit que les enfants adorent, car au centre se dresse un arbre « magique », le Wishing Tree, qui est la reproduction d’un arbre banian de 26 pieds de hauteur aux jeux de lumière fascinants. En plus, il y a des fontaines super amusantes pour les enfants. Quel plaisir ils ont à sauter dans les jets d’eau en mangeant leur crème glacée de chez Sloane ! D’autre part, The Square est animé avec ses séances de yoga offertes gratuitement et ses spectacles de chansonniers. En avril, une chasse aux œufs de Pâques est organisée tandis que durant le temps des fêtes, il est possible de se faire photographier en soirée avec le père Noël. Bref, de multiples activités à thème sont offertes tout au long de l’année. La ville de West Palm Beach a beaucoup investi au cours des dernières années pour donner à ce lieu remarquable un petit look européen. Mention spéciale pour le superbe aménagement paysager avec des fleurs, des arbres de toutes sortes et même du gazon un peu partout.

Bruncher à The Breakers

Photo tirée de facebook.com/TheCircleBreakers

D’accord, un brunch du dimanche à 185 $ au Breakers, l’hôtel le plus chic de toute la Floride, n’est pas pour toutes les bourses, mais c’est une expérience qui vaut la peine d’être vécue une fois dans sa vie !

On s’y rend pour souligner une très grande occasion, tout en dégustant, dans ce qui ressemble à une salle de bal, un superbe buffet composé de caviar, de homard, de crabe, de sushis, de filet mignon et de tout ce que vous rêvez de déguster sans oublier bien sûr le champagne à volonté. Sans contredit, un lieu incomparable pour s’amuser, goûter à la démesure américaine et vivre l’espace d’un instant la vie des gens riches et célèbres !

Une visite au Loggerhead Marinelife Center

Photo tirée de facebook.com/loggerheadmarinelifecenter

Une activité amusante et gratuite à faire avec des enfants est la visite du Loggerhead Marinelife Center. Il s’agit d’un centre de recherche, de conservation et de réhabilitation des tortues marines. C’est ici que les tortues malades sont soignées avant d’être remises en liberté. De grands bassins nous permettent de les voir, c’est absolument captivant pour les enfants. Lors de notre passage, nous avons en plus eu la chance d’observer des requins dans des aquariums et toutes sortes de poissons que les enfants ont pu nourrir ! À la sortie, si on en a envie, on peut toujours aller relaxer à la belle plage de Juno Beach à quelques pas de là.

Benny’s on the Beach

Photo fournie par Marie Poupart

Un grand classique en Floride est bien sûr le Benny’s on the Beach un endroit fort plaisant pour le déjeuner ou le lunch. Ce restaurant a ceci de particulier : il se trouve littéralement sur une immense jetée, ce qui permet, une fois attablé, de jouir d’une vue spectaculaire sur l’océan. Bien sûr, ça n’est pas de la grande cuisine, mais le menu est tout de même honnête et l’ambiance unique. Après le repas, histoire de se dégourdir les jambes, on va marcher sur la jetée pour voir des pélicans aux aguets, prêts à plonger, attirés par les activités des pêcheurs à la ligne.

▶ Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook et Instagram.