Havre du Phare : deux résidences touristiques époustouflantes

Offrez-vous des vacances dépaysantes et relaxantes sur la Côte-Nord, au cœur de paysages de carte postale au Havre du Phare.

L’aventure touristique des deux maisons de Havre du Phare a commencé en 2019 par un coup de foudre. Bien qu’elles étaient alors abandonnées, les demeures n’ont pas manqué de faire battre le cœur d’Anne-Marie Maguire, originaire de la Montérégie.

Elle a en effet vu en elles tout le potentiel grâce notamment à leur emplacement à Baie-de-la-Trinité, à environ 50 minutes de Baie-Comeau, sur la pointe la plus avancée dans le fleuve Saint-Laurent. Incapable de résister à l’immensité des paysages et au cachet historique du lieu, elle en est devenue propriétaire.

Rénovations et hommage

Dans le but de faire vivre à ses hôtes le même coup de foudre, madame Maguire a entrepris la rénovation complète de ces deux maisons construites en 1954 à proximité du phare Pointe-des-Monts (classé monument historique) pour les gardiens de l’époque et leur famille.

Aujourd’hui, en hommage aux deux derniers gardiens en service, elles portent le nom de La Landry et de La Boudreault.

La nouvelle propriétaire a exposé au sein des chalets des cartes qui relatent l’histoire des naufrages ayant marqué le lieu. Pour l’anecdote, il faut savoir qu’à la suite d’une erreur, le premier phare historique avait été érigé plus loin. C’est la raison pour laquelle les tragiques naufrages ont été si nombreux à l’endroit actuel, sur la proéminente Pointe-des-Monts, avant que celle-ci n’accueille l’autre phare.

Environnement luxueux

Entre chaleur et modernité, La Landry et La Boudreault font face au rivage, là où le fleuve Saint-Laurent devient golfe. Elles vous reçoivent dans leur environnement luxueux, où il fait bon y vivre.

Chacune compte, entre autres, quatre chambres, pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, une cuisine fonctionnelle avec lave-vaisselle et cuisinière au gaz, ainsi qu’une véranda avec moustiquaire pour profiter des paysages tout en étant protégé des intempéries et des moustiques. Imaginez-vous y reposer, y jouer à des jeux de société avec les enfants, y lire, y prendre vos repas en famille ou entre amis.

Rénovées avec élégance, ces maisons abriteront vos plus beaux souvenirs de vacances.

Décrocher et s’amuser

Bien que par son emplacement privé Havre du Phare vous offre la tranquillité, il est aussi votre point de départ vers de nombreuses activités qui vous permettront de prendre la pleine mesure des beautés naturelles et époustouflantes de cette région. Que vous souhaitiez décrocher, relaxer ou bouger avec les enfants, il y a de tout pour tous les goûts.

Envie de vous dégourdir les jambes? Passez la porte de votre maison et vous voilà devant la possibilité de parcourir à pied ou à vélo de montagne plusieurs dizaines de kilomètres en bordure de mer. Pour les randonneurs plus confirmés ou les gens privilégiant les sentiers balisés, le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes est votre destination.

Sinon, sans même avoir à prendre votre voiture, Havre du Phare offre à ses visiteurs sportifs de s’adonner à la planche à pagaie, au kayak de mer et même pour les plus aventuriers, au surf cerf-volant (kitesurf)!

Vous préférez plutôt ralentir le rythme? La plage vous attend à dix mètres de votre demeure. Installez-y votre chaise, enfoncez-vous les pieds dans le sable et profitez-en pour admirer phoques et baleines ou pour construire des châteaux avec les enfants. Qui dit mieux?

Sinon que pensez-vous d’une sortie en mer pour faire de la plongée ou encore pour observer les mammifères marins? C’est également possible.

Les amateurs et amatrices de pêche ne seront pas en reste avec la rivière Trinité et la rivière Godbout situées tout près, où vous pourrez taquiner pour le saumon et la truite de mer.

Et tant qu’à habiter la maison d’un ancien gardien, visitez le phare de Pointe-des-Monts, à distance de marche, d’où vous aurez au sommet une vue panoramique à couper le souffle.

À n’en pas douter, le Havre du Phare est l’endroit idéal, en retrait de la vie trépidante, pour reconnecter avec ses proches et laisser les enfants s’en donner à cœur joie.

Pour des vacances mémorables au Québec, réservez dès maintenant : havreduphare.com