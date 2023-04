Hillary Clinton de passage à Ottawa pour la Convention libérale nationale

L’ex-secrétaire d’État, sénatrice et candidate à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton, a annoncé qu’elle sera de passage à Ottawa le 5 mai prochain pour participer à la Convention libérale nationale.

Mme Clinton sera accompagnée de toute une série d’invités qui converseront sur la thématique de «[comment les Canadiens] peuvent continuer de travailler ensemble pour aider à faire avancer les pays et le monde vers l’avant». Parmi eux, le directeur national du Parti libéral du Canada (PLC), Azam Ishmael, a eu de bons mots pour la politicienne américaine.

«Hillary Rodham Clinton a bâti son expérience de vie au sein de la politique américaine et au service public, et a dédié sa carrière à promouvoir les droits humains à travers la planète, faisant ainsi grandir une classe moyenne forte, et livrant une croissance économique qui travaille pour tout le monde», a tenu à dire M. Ishmael, à son sujet.

En plus d’Hillary Clinton et d’Azam Ishmael, des acteurs politiques canadiens tels que la vice-première ministre Chrystia Freeland, l’ex-premier ministre Jean Chrétien, la présidente du PLC Suzanne Cowan, en plus du premier ministre Justin Trudeau, sont tous présents et prendront la parole devant un parterre d’invités.

«Depuis 2015, Justin Trudeau et notre équipe libérale ont livré du progrès pour les Canadiens. Tant les conversations importantes avec les Canadiens que nous avons eus que tenir des campagnes réussies, nous voulons en entendre plus des Canadiens et nous sommes prêts à convertir leurs grandes idées en actions concrètes,» telle que l’indique la programmation de l’événement.

Durant la campagne électorale fédérale de 2021, Mme Clinton avait par ailleurs donné son appui à l’équipe libérale, qualifiant Justin Trudeau d’«ami».