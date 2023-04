Júzcar: le village bleu parmi les villages blancs

Situé à 113 km de Malaga dans la communauté autonome d’Andalousie, Júzcar se démarque parmi les villages blancs des environs. Pourquoi ? Parce qu’il est tout simplement bleu ! Lors de la réalisation du film d’animation Les Schtroumpfs, tous les bâtiments ont été peints en bleu azuré. Pas besoin de mentionner que ça accroche l’œil de loin alors qu’on approche par une route sinueuse à flanc de collines escarpées.

Conçue pour être passagère, la création du village bleu est toutefois devenue un attrait touristique qui a fait croître l’afflux de visiteurs de façon phénoménale. On estime que 9000 à 80 000 personnes par année s’y rendent pour découvrir l’univers des Schtroumpfs. Se balader dans ce village permet d’entrer dans un environnement aux teintes naviguant entre l’azur et le cyan. L’effet est quand même fort intéressant sous la lumière diffuse des nuages. À quelques endroits, on peut apercevoir des fresques des célèbres personnages de ce dessin animé d’origine belge créé dans les années 1950. Des souvenirs d’enfance surgissent : collection de statuettes, émissions de télé et livres d’histoire. J’avoue que 30 ans plus tard, j’ai été fasciné par cet endroit et surtout par ses petites ruelles étroites. Elles offrent des perspectives visuellement graphiques sur ce hameau qui semble sorti d’un monde imaginaire.

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/125s à F/13

ISO : 250