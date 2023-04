La malédiction des Maple Leafs est brisée!

C’est fait : les Maple Leafs de Toronto ont accédé à la deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey pour la première fois depuis 2004.

Le capitaine John Tavares a joué les héros en prolongation pour offrir aux Leafs une victoire de 2 à 1 face au Lightning de Tampa Bay, samedi au Amalie Arena.

On a eu droit à un duel entre deux gardiens russes en grande forme. Ilya Samsonov et Andrei Vasilevskiy ont respectivement stoppé 31 et 20 tentatives.

Auston Matthews a rompu l’impasse en deuxième période. Il a ouvert la marque d’un violent lancer sur réception, inscrivant son cinquième but et neuvième point des séries.

Ainsi, pour la quatrième fois depuis 2013, les Leafs n’étaient qu’à une période d’accéder au deuxième tour. En bon capitaine, Steven Stamkos s’est assuré de leur compliquer la tâche.

Le tireur d’élite a sauté sur un retour de lancer de Darren Raddysh et a trouvé le fond du filet pour la 45e fois de sa carrière en séries éliminatoires.

Pour la première fois depuis 2019, les Bolts ne participeront donc pas à la finale de la coupe Stanley.