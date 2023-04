Le Québec en histoires: le Red Light de Montréal a été démoli parce qu'il avait très mauvaise réputation

Quand on parle de Red Light, on pense souvent à Amsterdam. Mais Montréal a déjà eu un secteur de son centre-ville nommé ainsi. Notre Red Light s’étalait de la rue Sainte-Catherine jusqu’à la rue Ontario, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique, en englobant évidemment le boulevard Saint-Laurent. Ce quadrilatère avait très mauvaise réputation.

Photo fournie par Ville de Montréal

Dans ce quartier louche, on retrouvait toute la faune culturelle hétéroclite de Montréal : les commerces illicites, les petits bandits, des bordels et des maisons de jeu. Dans les années 1950, Montréal était considérée comme la troisième plus importante plaque tournante des paris illégaux en Amérique. On l’appelait même le petit Las Vegas !

La réputation du Red Light donne à penser que Montréal était une ville sans morale, où le crime organisé semblait faire la pluie et le beau temps. Ce n’est pas tout à fait faux. À cette époque, de nombreux policiers et politiciens corrompus soutenaient sans gêne le crime organisé.

Pourtant, derrière cette jungle sulfureuse et immorale du centre-ville, il existait dans le Red Light une réalité humaine et résidentielle. Le quartier était habité par des familles à revenu modeste qui logeaient dans des maisons trop souvent mal entretenues. Ces habitations en bois et en briques, typiques des faubourgs historiques de la ville, dataient pour la plupart du milieu du XIXe siècle.

GRAND MÉNAGE

En 1954, le plan Dozois prévoyait l’éradication d’une zone de taudis à Montréal en vue de la construction d’un projet de logements sociaux.

Photo fournie par BAnQ

Ce plan tient son nom du conseiller municipal Paul Dozois. Ce membre influent de la chambre de commerce a présidé un comité pour l’élimination des taudis. Il est par la suite devenu ministre des Affaires municipales sous le gouvernement de Maurice Duplessis.

Avant même sa publication, le plan a polarisé l’opinion publique. De nombreux administrateurs publics affirmaient que des quartiers, tels que le Faubourg à m’lasse, Goose Village et tout particulièrement le quartier du sexe et de l’alcool, le Red Light, défiguraient Montréal. D’autres, comme l’urbaniste-conseil à la ville de Montréal Hans Blumenfeld, qui qualifiait le plan de « bulldozois », s’opposaient au projet d’éradication.

Photo fournie par Archives de la Ville de Montréal

Mais, malgré le travail acharné de l’escouade des mœurs, l’éradication du crime organisé dans le Red Light était presque impossible. On a fini par être convaincu que la destruction du vieux quartier aux lumières rouges était la meilleure des solutions.

Les premiers avis d’éviction aux citoyens sont alors envoyés à l’été 1957 et les expropriations vont se poursuivre jusqu’en 1959. Les travaux de démolition, quant à eux, s’étalent sur plusieurs années et se terminent en 1961. De façon presque chirurgicale, on détruit un à un les édifices patrimoniaux, déplaçant par le fait même plus de 4000 résidents.

Évidemment, cette destruction massive provoque la fermeture des commerces illégaux qui animent les nuits du Red Light, mais elle déracine aussi les gens qui y habitent à longueur d’année. N’oublions pas que dans le Red Light de Montréal, il n’y a pas que la nuit. Le jour, l’espace urbain grouille de vie. Des travailleurs occupent le quartier, des voisins se côtoient et des rires d’enfants fusent de partout. Toutes ces personnes forgent le tissu social plutôt modeste d’une vie urbaine unique au pays.

Plus ou moins conscients de cette réalité, surtout sans véritable vision pour la protection du patrimoine, puis probablement habités d’une immense soif de modernité venue avec la Révolution tranquille, des décideurs publics ont tout simplement fait détruire notre petit Las Vegas, et ce, dans la plus grande indifférence. Aujourd’hui, les édifices du vieux Red Light de Montréal ont presque tous été absorbés par la modernité de la ville.