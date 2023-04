La vivace printanière idéale pour embellir vos plates-bandes à l'ombre

Au printemps, les sceaux-de-Salomon confèrent beaucoup d’élégance et de douceur aux jardins d’ombre grâce à leurs tiges gracieusement arquées qui portent des petites fleurs retombantes, de couleur blanche et verte. La plupart des espèces produisent ensuite des fruits de couleur bleu foncé — parfois rouges — qui persistent habituellement jusqu’au début de l’automne.

Les sceaux-de-Salomon forment avec le temps, lentement, des massifs denses et touffus, presque impénétrables par les herbes indésirables. Ces vivaces -forment de belles associations avec des végétaux bas tels que l’asaret -gingembre sauvage, les brunneras, les épimèdes et les pulmonaires.

Bien adaptés à l’ombre

Les sceaux-de-Salomon sont parfaitement à leur aise à la mi-ombre ou à l’ombre et, si le sol est constamment frais, ces végétaux tolèrent aussi un ensoleillement plus soutenu. D’autre part, ils figurent parmi les rares plantes qui arrivent à s’établir sous la couronne des érables et des épinettes matures, là où il n’y a jamais de soleil. Lorsque toutes les plantes déclarent forfait sous un arbre, le sceau-de-Salomon résiste !

Bien que les sceaux-de-Salomon soient peu exigeants, ils poussent mieux si on prend soin de leur fournir un sol riche ayant une bonne capacité de rétention d’eau et d’éléments nutritifs. On suggère donc de les planter dans un terreau composé d’une moitié de terre argileuse existante et d’une moitié de compost. Vous pouvez ensuite épandre du compost à leur pied tous les ans qui suivent la plantation. Cela devient carrément essentiel lorsque les sceaux-de-Salomon sont en compétition avec les racines des arbres. Vous devez faire un apport annuel d’environ 2 à 3 cm d’épaisseur. Il est préférable de ne jamais biner le sol qui les environne pour éviter d’endommager leurs rhizomes.

Division facile

Les sceaux-de-Salomon possèdent des rhizomes, qui sont en fait des tiges souterraines qui émettent des racines et des rameaux aériens. Une méthode simple pour propager les sceaux-de-Salomon consiste à diviser leurs rhizomes.

À l’automne, on n’a qu’à extraire les rhizomes du sol et à séparer les jeunes pousses latérales de la partie centrale. À l’aide d’un sécateur ou d’un couteau stérilisé avec de l’alcool à friction, coupez les jeunes rhizomes de plus de 5 cm de longueur qui possèdent au moins un bourgeon bien formé.

Replantez-les ensuite dans un sol bien amendé de compost à la même profondeur que l’était la plante mère, soit à environ 4 ou 5 cm sous la surface du sol.

Voici la description de quelques espèces et cultivars de sceaux-de-Salomon qui feront merveille dans votre jardin ce printemps.

Sceau-de-Salomon odorant « Variegatum »

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur : 80 cm

Largeur : 30 cm

Floraison : blanche et verte à la fin de mai et en juin

Feuillage : vert marginé de blanc crème

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre

Rusticité : zone 4

Le sceau-de-Salomon odorant « Variegatum », dont les jeunes tiges sont rouges, produit un feuillage vert tendre finement bordé de blanc crème.

Sceau-de-Salomon odorant

Photo fournie par Jardiner Malin

Hauteur : 80 cm

Largeur : 30 cm

Floraison : blanche et verte à la fin de mai et en juin

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre

Rusticité : zone 4

De toutes les espèces, c’est le sceau-de-Salomon odorant, une plante originaire d’Europe et d’Asie rustique en zone 4, qui est le plus vendu dans les jardineries et les pépinières nord-américaines. Les tiges du sceau-de-Salomon odorant sont gracieusement arquées et portent vers la fin du printemps des petites fleurs pendantes et odorantes.

Sceau-de-Salomon odorant « Byakko »

Photo fournie par Plant Delights Nursery

Hauteur : 80 cm

Largeur : 30 cm

Floraison : blanche et verte à la fin de mai et en juin

Feuillage : vert panaché de blanc

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre

Rusticité : zone 4

Le sceau-de-Salomon « Byakko » est semblable au cultivar « Variegatum », mais ses feuilles vertes présentent plutôt des taches blanches dans leur partie basale, près des pétioles.

Sceau-de-Salomon verticillé

Photo fournie par Nora Goosen

Hauteur : 90 cm

Largeur : 30 cm

Floraison : blanc verdâtre à la fin de mai et en juin

Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne, ombre dense

Rusticité : zone 5

Voilà un sceau-de-Salomon fort original, originaire d’Asie et d’Europe. Ses tiges droites — et non pas arquées comme dans le cas de la plupart des autres espèces — portent des feuilles étroites disposées en verticilles placés à égale distance les uns des autres. À la base des feuilles, qui sont disposées en groupes de trois à cinq, sont produites de petites clochettes blanches teintées de vert. Ensuite, vers la fin de l’été, apparaissent des baies de couleur rouge.