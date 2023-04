L’empathie : une clé pour sensibiliser la population à la santé mentale

L’importance de l’empathie

Du 1er au 7 mai prochain aura lieu la Semaine nationale de la santé mentale qui a pour but, entre autres, de sensibiliser la population et de changer les croyances et opinions en lien avec la santé mentale. L’une des clés pour y arriver : l’empathie.

Être empathique, c’est d’être capable de comprendre et de se mettre à la place de l’autre, de pouvoir éprouver ses émotions. Il s’agit là d’une compétence qui non seulement permet d’aider nos proches, mais qui peut aussi nous servir à mieux identifier nos propres sentiments.

Plusieurs études mentionnent qu’une prédisposition à l’empathie serait présente chez l’humain, et ce, dès son plus jeune âge. Toutefois, qu’une personne exhibe une capacité à l’empathie ou non, de nombreuses recherches ont démontré qu’il est toujours possible de la développer.

Améliorer son empathie

Pour diverses raisons, vous avez peut-être envie de développer davantage votre sens de l’empathie. Si oui, voici quelques actions que vous pouvez mettre en pratique pour atteindre votre but.

· Discuter avec de nouvelles personnes

Vous connaissez sans doute le proverbe qui dit : « qui se ressemble s’assemble ». Or, il est fort possible que les gens que vous fréquentez régulièrement partagent aussi les mêmes opinions que vous, par défaut.



Pour stimuler l’empathie, il est important d’être exposé à différents points de vue. C’est pourquoi l’Association canadienne pour la santé mentale[1] recommande d’engager la conversation de façon sincère avec de nouvelles personnes.

· Stimuler l’ocytocine



La neuroscientifique et professeure, Bianca Jones Marlin[2], a mis en lumière dans le cadre de sa recherche que l’ocytocine engendre des « réponses d’aide » chez un sujet, même s’il n’y a pas de lien de sang. Cette dernière a indiqué que « les humains peuvent exploiter le pouvoir de l’ocytocine pour promouvoir l’empathie et aider les comportements dans certains contextes ».



Les contacts physiques (consentis bien sûr), tels qu’un câlin ou une caresse, ou encore les interactions positives aideraient à augmenter naturellement notre taux d’ocytocine.

· S’investir dans un projet commun

Participer à une initiative collective peut aussi contribuer à favoriser le développement de votre empathie. Qu’il s’agisse de créer un jardin communautaire, de prendre part à une activité de nettoyage des berges, de donner de votre temps pour un projet d’un organisme à but non lucratif, etc., toutes ces manières vous permettront de connecter avec autrui.



· Lire des ouvrages de science-fiction

Cette suggestion peut paraître farfelue. Pourtant, elle a été prouvée! Selon ce qu’ont indiqué le chercheur et professeur Raymond A. Mar et son équipe dans un article paru dans le journal Current Directions in Psychological Science[3], « s’engager dans des histoires fictives et les personnages qu’elles contiennent pourrait nous aider à mieux comprendre nos pairs du monde réel. Parce que les histoires parlent de personnages et de leurs interactions, comprendre les histoires peut nous aider à exercer nos capacités cognitives sociales ».

Plusieurs autres recherches ont aussi mis de l’avant que le simple fait de vouloir faire croître son sens de l’empathie peut être suffisant pour développer celle-ci puisque les sujets déploieront plus d’efforts en ce sens.

