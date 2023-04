Repêchage de la NFL: les Falcons confirment que Matthew Bergeron changera de position

Tout au long du processus menant au repêchage, plusieurs analystes évoquaient une possible transition de la position de bloqueur à celle de garde pour Matthew Bergeron dans la NFL. Les Falcons d’Atlanta, qui l’ont repêché au 38e rang, ont confirmé que c’est bien leur plan.

Lors de leur conférence de presse retransmise sur le site web de l’équipe au terme de la deuxième journée de l’encan, l’entraîneur-chef Arthur Smith et le directeur général Terry Fontenot ont dévoilé leurs plans sans perdre de temps à jouer à la cachette.

«Matt a joué comme bloqueur à Syracuse, mais on va le faire débuter à l’intérieur. C’est la vision que nous avons pour lui avec la profondeur que nous avons sur la ligne offensive», a expliqué Smith.

En d’autres termes, comme bloqueur, Bergeron a évolué à l’extrémité gauche de la ligne offensive. Chez les professionnels, comme garde, il sera appelé à jouer de l’intérieur, entre le centre et le bloqueur.

Durant sa carrière universitaire de quatre saisons à Syracuse, le Victoriavillois s’est fait remarquer pour plusieurs raisons, mais principalement pour sa force brute, un atout majeur chez les gardes dans le jeu au sol.

«Nous voulons l’amener de la bonne façon et il a beaucoup de puissance dans son jeu. On a pu le constater au Senior Bowl. Nous sommes très excités de l’avoir avec nous», a poursuivi le nouvel entraîneur-chef de Bergeron.

Comparé à Saffold

Smith, lorsque poussé à aller plus loin dans son raisonnement, a tracé un parallèle entre Bergeron et un autre joueur qu’il a dirigé, le vétéran Rodger Saffold.

«Je déteste faire des comparaisons, mais dans son cas je vais le faire en le comparant à Rodger Saffold. Il a été repêché pour être bloqueur (par les Rams) et en fin de carrière il était un très bon garde. Je ne dis pas que Matt est Rodger, mais ils ont le même genre de gabarit et de puissance», a fait valoir le pilote de troisième année.

Ce dernier ne se dit pas inquiet du tout quant aux capacités de Bergeron à s’adapter au changement et n’exclut pas, à plus long terme, un retour à sa position naturelle de bloqueur.

«On voit qu’il peut changer de position dans la façon dont il est bâti et Matt est très brillant. Dans une saison, il y a des blessures et le but n’est pas de jouer à la chaise musicale avec nos jeunes joueurs, mais il reste que ça aide d’avoir cette flexibilité sur la ligne offensive. C’est une valeur additionnelle.»

Une place comme partant?

Stephane Cadorette

Présentement, les deux bloqueurs partants des Falcons sont le vétéran Jake Matthews, en poste depuis 2014, et le jeune Kaleb McGary, qui vient de signer une riche prolongation de contrat. Le garde à droite est Chris Lindstrom, qui a aussi signé en mars un nouveau pacte de cinq ans.

Il est donc logique de croire que Bergeron se battra pour le poste de garde à gauche partant, avec Matt Hennessy, un choix de troisième ronde en 2020.

Dans les entrevues avant le repêchage, Bergeron a maintes fois répété qu’il préférait le poste de bloqueur, mais qu’il était ouvert au changement et que son unique désir était d’aider sa future équipe à gagner.

Un échange nécessaire

Pour s’assurer de mettre la main sur le Québécois au début de la deuxième ronde, les Falcons ont dû procéder à un échange avec les Colts, histoire de grimper du 44e au 38e rang.

Pour ce faire, ils ont sacrifié leur choix de quatrième tour, le 110e au total. C’est signe qu’ils tenaient à Bergeron, plutôt que de l’attendre au 44e rang et de risquer de le perdre au profit d’une autre équipe.

«Dans cette organisation, on parle toujours de passion et de conviction. Quand tu aimes vraiment un joueur, il faut aller le chercher. On se sentait bien par rapport à lui, donc on s’est juste dit : let’s go! On va le chercher», a résumé le directeur général Terry Fontenot, qui amorce aussi sa troisième année avec les Falcons.

«Nous sommes très satisfaits du dénouement. On met beaucoup d’emphase sur la ligne de mêlée et on sait que c’est là que les matchs se gagnent», a-t-il continué.