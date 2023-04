Lettre d’une enseignante: visiblement, Mme Chantal avait besoin d’aide

Impossible de le nier, crier et insulter des enfants constituent des actes inacceptables, peu importe le contexte. Néanmoins, je pense que l’on peut à la fois condamner un geste et tenter de le comprendre. Effectivement, peu importe la situation, il existe toujours deux côtés à une médaille.

Comme tout le monde, j’ai ressenti un énorme malaise en écoutant les extraits de cette enseignante qui intimide ces jeunes élèves et je pense à ces enfants traumatisés par la situation. Comme plusieurs enseignants qui ont à cœur le bien-être de chaque enfant, cette situation me désole et m’attriste énormément.

J’enseigne au préscolaire et ma passion ne cesse de grandir d’année en année. Même si certaines journées s’avèrent plus difficiles que d’autres, je sais que jamais je n’aurais pu intimider mes élèves de la sorte. Je crois humblement que j’aurais osé demander de l’aide avant d’en arriver à ce stade de détresse. Malgré tout, j’aimerais partager certaines constatations que j’ai pu observer dans le milieu depuis ces dernières années.

La nouvelle réalité des enseignants

La discipline prend tellement de place dans certaines classes actuellement que l’enseignant s’estime chanceux lorsqu’il peut enseigner.

Les attentes sociétales de performance envers les enfants exercent une pression sur les enseignants qui peinent à inclure le plaisir dans leurs méthodes d’enseignement.

De nos jours, chaque enfant possède des besoins particuliers auxquels on doit répondre. Le nombre de plans d’intervention individualisés a littéralement explosé ces dernières années. Enseigner d’une façon individualisée dans un contexte de collectivité s’avère une tâche illogique et impossible. Autrement dit, l’individualité prime sur le bien-être du groupe ce qui alourdit considérablement la tâche des enseignants.

De plus en plus d’enfants respectent les consignes uniquement sous promesse de menaces ou de récompenses car ils fonctionnent ainsi depuis leur petite enfance. Les enseignants doivent composer avec cette nouvelle réalité.

L’omniprésence des écrans et leur surutilisation diminuent drastiquement la capacité d’attention et de concentration des enfants. L’attente constitue un défi, car les élèves souhaitent obtenir une réponse immédiate à tous leurs désirs ce que ne permet pas toujours un contexte de classe.

Les valeurs de politesse, de respect et d’empathie constituent dorénavant le lot des apprentissages qui deviennent la responsabilité des écoles.

Tout comme les parents, les enseignants achètent souvent la paix en évitant le plus possible de confronter les enfants sous peine de crises ou de représailles.

Violence

Je ne connais pas cette histoire en détail mais elle me touche droit au cœur. Visiblement, cette enseignante avait besoin d’aide et on ne sait pas si elle a cherché à en obtenir. Je le réitère, ces propos et ces gestes auront marqué peut-être à jamais de jeunes enfants en pleine période de développement. Rien ne peut justifier une telle violence. Juste d’y penser, j’en ai les larmes aux yeux.

Cependant, de la peine et de l’empathie j’en éprouve aussi pour cette enseignante qui n’a pas su s’arrêter à temps ou qui n’a pas osé dénoncer ses conditions de travail. Un humain reste un humain et il existe des limites à des situations intolérables.

Mais expliquez-moi pourquoi un enseignant aurait besoin d’aide alors que son métier devrait consister principalement à transmettre son savoir avec passion et amour à des enfants sans placer la discipline au cœur de ses interventions?

Oui, cette situation nous choque tous, mais elle peut aussi devenir un prétexte pour nous inciter à réfléchir collectivement.

Photo courtoisie, enfant click

Véronique Dalpé, Enseignante à la maternelle, école des Primevères, Pointe-Calumet