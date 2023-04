Mai : Mois de la parole et de l’audition

En tant que fière ambassadrice des cliniques Lobe et de la santé auditive, c’est avec grand honneur que je me joins aux professionnels de la santé auditive exerçant au sein des cliniques Lobe pour participer encore cette année à la Journée nationale de l’audition qui a lieu ce 2 mai 2023.

Depuis plusieurs années, le mois de mai est consacré à la sensibilisation de la parole et de l’audition. C’est l’occasion de s’informer quant à l’importance de prendre soin de notre santé auditive, pour profiter pleinement de tous les beaux moments que nous offre la vie.

Depuis maintenant cinq belles années, je parle de mon expérience personnelle et du chemin que j’ai moi-même parcouru dans le domaine de la santé auditive.

À travers des conférences, des événements, des apparitions à la télévision et à la radio, j’offre des conseils et des stratégies pour conscientiser la population aux impacts d’une perte auditive non traitée, mais aussi sur les multiples bienfaits de prendre soin de son audition pour permettre de vivre des moments de partage et d’échange encore longtemps.

Emboîter le pas dans la bonne direction

Afin de faciliter l’accès aux soins en santé auditive, le réseau des cliniques Lobe regroupe, sous un même toit, médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes, éducateurs spécialisés et conseillers en santé auditive. Ces professionnels de la santé auditive collaborent selon leur champ de compétence et ils changent des vies en brisant l’isolement causé par la perte auditive.

Lorsque nous avons un doute sur la qualité de notre audition, la première étape à privilégier est de prendre rendez-vous pour une consultation en santé auditive sans frais*, qui inclut une évaluation sommaire de l’audition.

Cette consultation est la première étape dans le processus de prise en charge de notre santé auditive. Elle permet d’obtenir un portrait sommaire de notre audition et ainsi être informé si des démarches doivent être poursuivies avec un autre professionnel de la santé auditive.



Les bons mots pour vous informer

Mis en page pour la première fois en 2006, le Magazine Lobe se veut une publication phare dans le domaine de la santé auditive au Québec.

Publié trois fois par année et offert sans frais dans toutes les cliniques Lobe, le magazine propose des articles informatifs et enrichissants rédigés par des professionnels de la santé auditive et des partenaires du milieu. On y trouve une multitude d’articles sur les bienfaits de l’appareillage auditif, les nouvelles technologies mises sur le marché, la prévention au travail, les maladies de l’oreille, et plus encore.

À chacune des parutions du Magazine Lobe, j’ai la joie de signer une chronique dans laquelle j’aborde la santé auditive, l’humain, la joie de vivre et l’importance de rester connecté. Je mets en mots les avantages de bien comprendre et de s’offrir tous les outils nécessaires pour parvenir à communiquer avec celles et ceux qui nous entourent et partagent notre quotidien.

Je vous souhaite un bon mois de mai! Profitez de chaque moment, car chaque moment mérite d’être entendu et pleinement vécu!

* Offre permanente. 18 ans et plus.

Marie-Josée Taillefer

Ambassadrice des cliniques Lobe et de la santé auditive

Soyez à l’affût!

À l’occasion de ce mois de sensibilisation à l’audition, vous aurez l’occasion de découvrir deux dossiers spéciaux sur la santé auditive, rédigés par les professionnels qui exercent au sein des cliniques Lobe. Vous pourrez vous procurer le premier numéro ce vendredi 5 mai et le second ce vendredi 19 mai 2023.