«Notre municipalité a besoin d’aide»: des citoyens de Saint-Placide veulent une tutelle à cause de la crise

Des citoyens de Saint-Placide préoccupés par la crise que traverse leur ville demandent à la ministre des Affaires municipales d’imposer une tutelle pour que de l’ordre puisse être remis.

«Il faut que la lumière soit faite sur ce qui se passe à Saint-Placide et seule votre aide pourra assurer que le bien commun soit protégé et que les citoyens de Saint-Placide aient le droit de vivre dans un climat sain à la hauteur de leurs aspirations», écrit Sébastien Poirier, un père de famille, dans une pétition publiée vendredi, qui cumule près de 250 signatures jusqu’à maintenant.

Mardi soir, la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) de la Commission municipale du Québec (CMQ) a rendu public un rapport explosif faisant état de «contraventions à des lois du Québec ainsi que des manquements graves aux normes d’éthique et de déontologie».

Or, le lendemain, le maire de Saint-Placide, Daniel Laviolette, a répliqué en annonçant qu’il s’opposerait à une tutelle, dénonçant une enquête «biaisée».

Photo tirée du site de la Ville de Saint-Placide

C’est la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, qui a le pouvoir de conférer à la CMQ une prise de contrôle des ressources humaines de la Ville, ce qui inclurait la nomination, la suspension sans traitement ou la destitution d’officiers ou d’employés.

«Notre municipalité a besoin d’aide»

Des citoyens de la petite ville des Laurentides, d’environ 1800 habitants, s’inquiètent toutefois de l’attitude du maire dans cette controverse, lui qui a affirmé qu’il «n’hésitera pas d’ailleurs à agir» si jamais la CMQ se mêle des affaires de la Ville.

«Cette situation me semble dangereuse et montre à quel point notre municipalité a besoin d’aide», fait valoir M. Poirier dans sa pétition.

«Madame la ministre, en mon nom et au nom de ma famille, je vous demande d’accepter les recommandations émises par la CMQ et de les mettre en application dès que possible», ajoute-t-il.

500 000$ à une employée destituée, puis réintégrée

Ce qui a mis le feu aux poudres est le versement de 500 000$ à une employée qui avait été destituée en 2019 pour des plaintes de harcèlement psychologique. La fonctionnaire en question a finalement été réintégrée par le maire Laviolette à l’automne dernier.

Selon la DEPIM, il s’agit d’un «usage abusif de fonds publics et d’un cas grave de mauvaise gestion».

«Des centaines de milliers de dollars de fonds publics ont été dépensés sans assises solides», a déploré la DEPIM.

«Une saine gestion des deniers publics implique, à notre avis, que le conseil soit supervisé dans la gestion des ressources humaines», a-t-on ajouté, recommandant une tutelle des ressources humaines.

Or, selon le cabinet du maire, il était nécessaire d’agir ainsi, car la fonctionnaire «avait été congédiée injustement par l’administration municipale précédente».

Des conseillères aussi préoccupées

Deux conseillères municipales de Saint-Placide se sont dites «préoccupées» par la situation actuelle.

«Il me semble que de recevoir une aide compétente et gratuite de la commission municipale en ce moment c’est ce qui a de plus logique dans une perspective de bonne gestion des fonds publics et des ressources humaines», a soutenu Marie-Ève D’Amour dans le groupe Facebook Solidarité Saint-Placide, où de nombreux résidents expriment leur mécontentement.

Elle a indiqué qu’elle a signé la pétition, souhaitant «que la ministre nous apporte son aide rapidement».

Une autre conseillère, Ghislaine Tessier, a annoncé qu’elle était d’accord avec la mise sous tutelle de la Ville.

«Il est temps que les citoyens retrouvent leur quiétude et la confiance envers l’institution qu’est la Municipalité», a écrit celle qui est présidente du comité des ressources humaines depuis février 2022.

«Je crois encore que les décisions que nous avons prises le furent de bonne foi et avec le désir de bien faire. Elles ont été prises avec l’information transmise par différents professionnels que nous avons sollicités en soutien aux dossiers litigieux», a-t-elle précisé.

La DEPIM notait d’ailleurs, dans son rapport, que le conseil municipal «n’a pas eu l’éclairage requis, mais a plutôt été placé devant des faits accomplis sans pouvoir jouer pleinement son rôle de décideur».

La ministre Laforest n’a toujours pas annoncé si elle allait ou non imposer une tutelle sur la Ville de Saint-Placide.