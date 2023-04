Une application québécoise permet d'emprunter des objets de tout genre à son voisinage

Une nouvelle application québécoise de partage d'objets en tout genre pousse une petite municipalité de Lanaudière à payer la moitié de l’abonnement à tous ses concitoyens.

«On veut réduire la consommation en favorisant ce choix bon pour l’environnement, mais c’est aussi l’occasion de tisser des liens dans la communauté», souligne Étienne Dupuis, conseiller et maire suppléant de Crabtree.

Dès maintenant, la municipalité située dans la MRC de Joliette offre la possibilité à ses quelque 4000 habitants d’obtenir Partage Club.

L'application qui utilise la géolocalisation permet à des abonnés de prêter et d’emprunter des items à court, moyen et long terme. Il est donc possible d’obtenir une planche à pagaie pour un après-midi, de prêter sa tente pour la fin de semaine ou d’emprunter un vélo pour l’été.

«Les gens nous disent déjà qu’ils ont hâte de s’abonner [...] il y en a d’autres qui sont un peu réticents, mais plus on est nombreux à l’utiliser, plus on va montrer que ça fonctionne», explique Audrey Desrochers une abonnée du Partage Club et en charge du comité vert de Crabtree.

Celle qui utilise déjà l’application depuis plusieurs mois est à l’origine de l’idée de l’implanter à grande échelle dans sa communauté.

«J’ai même demandé à mes enfants de proposer des livres qu’ils voudraient prêter pour favoriser l’échange», ajoute-t-elle.

Emprunter sans frais

L’application sur le marché depuis un an à peine rejoint déjà des milliers d’abonnés au Québec, mais plus il y a des gens qui l’utilisent autour de soi, plus on y fait de découvertes.

«Beaucoup de gens nous disent s’y être abonnés pour l’aspect économique, mais dorénavant, les aspects environnementaux et sociaux reviennent énormément», souligne Anaïs Majidier, directrice marketing chez Partage Club.

Pour sa fondatrice, Fauve Doucet, l’engouement palpable pour l’application lui prouve qu'une application prônant le partage et limitant la consommation abusive était essentielle.

Facebook

«Dès qu’on a commencé des prototypes l’année dernière, on a des conseillers de différentes municipalités qui nous ont contactés pour témoigner leur intérêt», souligne-t-elle.

Après un an d'utilisation, plusieurs membres rapportent avoir économisé jusqu'à 1000$ en favorisant le partage plutôt que l'achat.

«Les gens m’appellent pour me dire qu’ils rêvaient du jour où une application comme celle-là existerait», confie-t-elle.

À l’aube de la belle saison, Partage Club espère que l’utilisation de l’application deviendra un réflexe pour les gens qui ont besoin d’articles précis. Notamment grâce aux demandes spontanées qui peuvent être faites sur la plateforme.

«On encourage les gens à demander, autant qu’à offrir des articles», ajoute-t-elle.

Avec un temps de réponse moyen de 11 heures, plusieurs membres comme Odile Gauthier-Plamondon peuvent bénéficier d'une aide rapide. La résidente de Longueuil se rappelle avoir lancé un appel afin de trouver des outils pour l’aider à réparer sa laveuse, qui a rapidement été répondu.

«Non seulement un membre m’a prêté ses outils, mais la personne est venue me les porter directement chez moi et m’a suggéré des vidéos YouTube pour me guider», se remémore-t-elle.

Actuellement, l'application est offerte gratuitement pour une période de trois mois. L’abonnement est ensuite de 60$ par année. On peut y retrouver des objets en tout genre et accessibles pour différentes périodes.