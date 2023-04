Pénurie de pétrole à Cuba: pas le temps de parler de wokisme ou de drag-queens

Pendant qu’au Québec, on discute fort du wokisme, des drag-queens, du retour de la religion dans les écoles, de l’immigration, ses qualités et ses défauts, ici, à Cuba, on est de nouveau assailli par un grave problème: la pénurie de pétrole. Depuis quelques semaines, le pays vit sous ce régime presque sec. Les gens font la queue pendant des jours et des nuits, dormant dans leur voiture ou se remplaçant, pour pouvoir acheter les 40 litres d’essence autorisés. On recommande d’ailleurs aux touristes de ne pas louer de voiture en raison de ces pénuries. Les raisons invoquées restent vagues, elles vont du bris d’un pétrolier aux difficultés d’honorer les contrats d’achat du précieux liquide, en passant par le blocus étatsunien qui rend toujours improbable et risqué le transport du pétrole vers la plus grande île des Antilles.

Pendant les longues heures d’attente, le long des rues, les Cubains s’organisent pour passer le temps. Certains jouent aux dominos, d’autres apportent et distribuent du café dans des thermos, mais le cellulaire constitue l’activité la plus prisée, le site WhatsApp servant de courroie de transmission des plus récentes nouvelles, vraies ou fausses, sur l’arrivée prochaine de la «pipa», le camion-citerne qui fera le plein des réservoirs des stations-service. Des heures précieuses sont ainsi perdues, faute de carburant. La priorité est donnée aux ambulances, au transport en commun, aux camions qui approvisionnent les principaux points de vente de fruits, de légumes et de nourriture diverse. Tandis que les «almendrones», ces vieilles bagnoles américaines des années cinquante et qui servent de taxis collectifs, se font plus rares dans les rues, rendant les déplacements plus compliqués. La bonne vieille marche est une activité qui ne se démode jamais. Ça use les souliers, mais c’est bon pour la santé.

Photo fournie par Jacques Lanctôt

Combien de temps durera encore ce régime minceur, personne ne le sait. Mais ce qu’on vient d’apprendre, c’est que cette année, le grand défilé du Premier Mai, à La Havane, sera moins imposant que les années antérieures. Premièrement, il ne se tiendra pas sur la Place de la Révolution, mais plutôt au coin des rues Malecon et 23 (la Rampa), au pied de l’hôtel Nacional. Les travailleurs des quartiers avoisinants devront se rendre à pied à leurs points de rencontre pour défiler par corps de métiers jusqu’à la tribune où auront lieu les discours d’usage. On économisera ainsi le précieux diésel, le carburant des centaines d’autobus servant normalement au transport des travailleurs. Les quartiers périphériques organiseront leurs propres activités politiques et festives. On estime à environ 120 000 le nombre de participants auxquels se joindront plus de mille invités venus de l’extérieur du pays. Le slogan cette année: «Pour la patrie, nos mains et notre cœur!»

Une carte prépayée pour les touristes

Depuis quelques semaines, les touristes qui visitent Cuba peuvent se procurer, dans tous les bureaux de change CADECA, aux aéroports, dans les hôtels ou en ville, une carte prépayée de 50, 100, 200, 500 et 1000 $ (MLC ou monnaie librement convertible), payable en dollars canadiens, en euros, en pesos mexicains, etc. Vous pouvez l’utiliser pour faire vos achats dans tous les magasins d’État, au restaurant, dans les boutiques de souvenirs, etc. Ce n’est pas une carte personnelle, elle peut-être utilisée par son détenteur qui n’a qu’à entrer sur le clavier son mot de passe qu’il aura choisi lui-même au moment de l’achat de la carte prépayée.

L’avantage de cette carte, c’est de permettre de calculer à l’avance le montant de ses dépenses, sans dépasser sa limite. On peut consulter le solde restant à partir de n’importe quel guichet automatique ou sur le propre terminal du commerçant. On peut aussi à partir du guichet automatique d’une banque retirer de l’argent en pesos, la monnaie nationale, convertis au taux officiel. Rappelez-vous que changer de l’argent dans la rue est peut-être plus avantageux, mais c’est un geste illégal. À la fin de votre séjour, on vous remboursera le solde de votre carte en dollars canadiens.

Décès de Harry Belafonte, grand ami de Cuba

Ce qu’on sait peu de ce grand artiste militant contre le racisme (avant même d’être connu comme chanteur), c’est qu’il était un grand ami de la Révolution cubaine et de Fidel, qu’il a rencontré à quelques reprises. À ceux qui lui disaient qu’il n’y avait pas de racisme à Cuba avant la Révolution, il répondait que parmi toutes les îles des Caraïbes, Cuba était la plus raciste. Lorsqu’il y est retourné après le triomphe de la Révolution, il a noté que bien des choses avaient changé sur ce plan, surtout parmi la jeunesse, dans les lieux culturels, dans les garderies, où il observait que la mixité n’était plus un problème. Il a réussi à convaincre Fidel de l’importance de la musique hip-hop pour les communautés noires, de sorte qu’au sein du ministère cubain de la Culture, on a créé une section spéciale dédiée à ce courant musical. RIP, compañero Belafonte.