Plasticité et flexibilité du cerveau: comment s’y retrouver

Le cerveau humain bénéficie de caractéristiques et de fonctions essentielles à notre existence, et pourtant trop souvent méconnues : la plasticité cérébrale et la flexibilité mentale.

Le cerveau et les muscles, même combat ?

La plasticité cérébrale fait référence à la capacité qu’a le cerveau humain de créer, de défaire ou de réorganiser des réseaux et connexions de neurones, ce qui lui permet notamment de se réparer, de se régénérer et de se restructurer à la suite d’un accident. On peut d’ailleurs y voir une analogie avec les muscles de notre corps. Par exemple, lorsque vous faites une mauvaise chute, vos muscles seront endoloris pendant quelques jours, ou alors des traitements seront nécessaires pour permettre leur guérison. Il en va de même pour notre cerveau lorsque quelqu’un subit une commotion cérébrale ou un traumatisme crânien, par exemple. Dans les mois suivant ces tristes événements, de nouvelles connexions et de nouveaux réseaux pourront se créer et se réorganiser au sein du cerveau, permettant ainsi de « prendre la relève » en palliant les neurones qui auront été détruits.

Par ailleurs, lorsqu’une personne se casse un bras ou une jambe, plusieurs facteurs entreront en ligne de compte dans son rétablissement, dont la gravité et l’étendue de sa blessure, son âge, son hygiène de vie et son état de santé. Lorsqu’une telle fracture survient, le processus de régénération sera en effet plus rapide si l’individu blessé avait de saines habitudes de vie et était en excellente santé. De la même façon, à la suite d’une lésion au cerveau, ces facteurs influenceront également son processus de guérison.

Et à l’instar de nos muscles, il faut aussi stimuler et entraîner notre cerveau. D’où l’importance de le garder actif, de favoriser la stimulation intellectuelle, de multiplier les apprentissages. D’ailleurs, les possibilités ne manquent pas pour cultiver la plasticité de notre cerveau : que ce soit par la lecture, en complétant des mots croisés ou des casse-tête, en prenant de grands bols d’air frais, bref, en bougeant de toutes les manières et en cultivant le plaisir de l’apprentissage, de la découverte.

La flexibilité mentale pour mieux s’adapter

Distincte de la plasticité, la flexibilité mentale est quant à elle une fonction cognitive qui nous permet de mieux nous adapter aux différents événements, de résoudre de nouveaux problèmes, d’envisager de nouvelles solutions. Par exemple, devant une situation étonnante ou un simple imprévu, nous pouvons réagir rapidement, faire preuve de souplesse, nous adapter... ou encore rester accrochés à nos vieilles habitudes ou baisser les bras. Il est d’ailleurs possible de cultiver notre flexibilité cognitive en sortant des sentiers battus, en entreprenant de nouveaux projets, en vivant de nouvelles expériences, en s’exposant à la nouveauté, à la différence.

Grâce à la flexibilité mentale par exemple, un étudiant qui se verrait refuser l’accès à un programme d’études pourra plus facilement prendre un pas de côté, penser à un plan B, et réfléchir aux différentes solutions possibles. La vie étant pavée d’imprévus, le manque de flexibilité mentale peut ainsi engendrer beaucoup de souffrance, découlant des situations elles-mêmes, certes, mais aussi de la rigidité qui empêche ces personnes de mieux pouvoir s’adapter, de mieux composer avec les circonstances et d’envisager de nouvelles avenues. Sans compter les tensions que cela peut entraîner dans leur entourage, alors qu’une personne qui manque de flexibilité mentale éprouvera plus de difficultés à faire des compromis, à changer de perspective, à établir un dialogue plus constructif.

L’importance de prendre soin de la santé de notre cerveau

En plus de notre santé physique et mentale, il est donc important de ne pas négliger la santé de notre cerveau. En mettant en place de saines habitudes de vie, en cultivant la découverte et l’apprentissage, cela lui permettra de se rétablir encore plus rapidement le jour où nous en aurons le plus besoin. De la même façon, en cultivant notre flexibilité mentale en nous exposant à la différence et à la nouveauté, cela fera de nous des êtres plus ouverts, plus tolérants, et plus compréhensifs : un avantage de taille dont pourront bénéficier plusieurs... à commencer par nous-mêmes.