Prendre soin de sa santé auditive : 5 gestes faciles pour se protéger à long terme

Comme c’est le cas avec notre santé en général, nos oreilles méritent une bonne protection et de bons soins au quotidien, et ce, peu importe l’âge. La prévention est de mise dans le cas de la santé auditive, car les dommages y sont souvent irréversibles. Voici 5 recommandations pour maintenir une bonne audition à long terme.

1 : Se faire examiner

Il est recommandé de consulter un médecin lorsqu’on a des problèmes d’oreille ou d’audition. Il y a des signes indéniables qu’une rencontre avec un professionnel de la santé est de mise : lorsqu’on n’entend pas bien dans certains environnements ou situations; si quelqu’un a remarqué un changement dans votre audition; si vous avez des douleurs, une pression dans l’oreille ou que vous avez un bourdonnement. Si l’on vous a prescrit des appareils auditifs, il est important de les porter régulièrement.

2 : Veiller aux écouteurs

Pour ne pas affecter l’audition lorsqu’on utilise des écouteurs, on doit se limiter à 60 % de l’échelle de volume maximal durant 60 minutes tout au plus. Si l’on souhaite profiter ainsi de la musique plus longtemps, il est préférable de réduire graduellement le son par la suite. On ne doit pas partager ses écouteurs avec d’autres personnes. Il est préférable de porter des écouteurs qui entrent dans le creux de l’oreille ou qui les couvrent afin que les sons ne sortent pas. Avec un type d’écouteurs qui camoufle les bruits extérieurs, on a tendance à mettre le volume moins fort.

3 : Mettre des protecteurs auditifs

Si l’on se trouve trop près d’une source de pollution sonore qui nous oblige à hausser le ton pour se faire comprendre en parlant, ou si l’on effectue une tâche assourdissante comme passer la tondeuse, il importe de porter des protecteurs auditifs de type coquille ou des bouchons en silicone. Gardez des bouchons près de vous en tout temps en cas de besoin. Il existe aussi des bouchons plus sophistiqués ayant des filtres auditifs. Ceux-ci peuvent atténuer le son de 9, 15 ou de 25 décibels, au besoin. Ces types de bouchons sont utilisés par des musiciens et des spectateurs à un concert, car ils permettent de contrôler l’environnement sonore sans baisser la qualité acoustique perçue par l’appareil auditif.

4 : Éviter les cotons-tiges

Il est tentant de vouloir nettoyer son canal auditif soi-même et d’en extraire l’accumulation de cérumen. Or, en insérant un coton-tige (Q-Tips), on court le risque de pousser le cérumen profondément dans l’oreille plutôt que de le sortir. Si vous remarquez que vous avez une accumulation excessive de cérumen, que votre audition est assourdie ou étouffée, que vous avez une douleur ou une sensation de plénitude dans l’oreille, dirigez-vous vers un service de lavage d’oreille à une pharmacie de quartier.

5 : Réduire son exposition

En général, on protège notre appareil auditif naturel en baissant le volume de la télévision, de la radio ou de sa chaîne stéréo. Si vous écoutez de la musique forte, prenez des pauses. En magasinant des produits comme des outils, des jouets ou des véhicules récréatifs, veillez à acheter la version la moins bruyante. Au travail, il faut maintenir les appareils bruyants en bon état, notamment en remplaçant les pièces usées.