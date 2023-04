Santé auditive : L’importance du test de dépistage

Avec l’âge, les problèmes de l’audition affectent une large part de la population. En effet, selon les statistiques, après 65 ans, une personne sur trois présente un problème d’audition. Et à partir de 75 ans, ce ratio est de deux personnes sur trois. Pour connaître l’état de sa santé auditive, il importe d’effectuer un test de dépistage, mené par des professionnels. Les audioprothésistes des centres Masliah effectuent ce test tout à fait gratuitement.

L’importance du test de dépistage

Cette baisse de l’audition, fréquente et normale avec l’avancement en âge, se nomme presbyacousie. Non diagnostiquée, elle peut détériorer la qualité de vie de manière pernicieuse : isolement social, déclin cognitif, sentiment d’insécurité, problème d’équilibre, entre autres. Les Québécois attendent malheureusement longtemps avant de consulter. Jusqu’à sept ans en moyenne.

Pourtant, dès les premiers signes avertisseurs, un simple test de dépistage permet d’éviter une dégradation de l’audition. Plus tôt la consultation sera menée, plus rapidement des solutions au problème seront apportées et plus l’adaptation sera rapide. Chez Masliah, il n’y a pas de longues attentes pour obtenir sa consultation. L’audioprothésiste saura vous conseiller, vous guider vers des solutions personnalisées, si nécessaire, qui correspondront le mieux à vos besoins.

Une révolution dans l’univers de l’audition

Oubliez les anciennes prothèses analogiques, peu esthétiques et moins performantes, que l’on retrouvait sur le marché jusqu’au milieu des années 2000! L’univers de l’audition a connu une véritable révolution avec l’arrivée des prothèses numériques, qui sont de véritables petits bijoux en soi. Peu ou pas visibles, très efficaces, confortables et accessibles, c’est le jour et la nuit entre celles-ci et la technologie d’avant.

Même les plus réticents seront étonnés de voir combien ces appareils à la fine pointe de la technologie sont faciles à porter et ce, autant pour les intra-auriculaires que les mini-contours d’oreille. Bien sûr, l’adaptation peut prendre quelques semaines, mais les bienfaits seront rapidement au rendez-vous.

Les audioprothésistes sont les seuls à pouvoir vous proposer et vous offrir des appareils auditifs. Si vous avez des doutes sur votre santé auditive, n’attendez plus : prenez rendez-vous pour un test de dépistage gratuit avec un spécialiste du réseau Masliah, dans l’une des 19 cliniques reconnues à travers le Québec, depuis plus de 30 ans. Afin de faciliter votre prise en charge, une équipe pluridisciplinaire composée d'audioprothésistes, audiologistes et médecins ORL indépendants sont à votre service dans la plupart des Centres Masliah.

