SIVET : Service d’interprétation visuelle et tactile

Sa solide réputation s’est forgée notamment grâce à l’excellence de son service à la clientèle, à la qualité de vie offerte à ses employés, aux relations productives avec les parties prenantes, bailleurs de fonds et organismes de la communauté sourde, ainsi qu’à l’efficience de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Le SIVET se démarque également par son éthique et son inclusivité en tant qu’employeur et fournisseur. En effet, l’organisme compte plus de 10 employés sourds et malentendants, ce qui est une rareté au Québec.

Différents secteurs

Si vous avez besoin de services d’interprétation, en présence ou à distance, dans les modes de communication suivants : langue des signes québécoise (LSQ), oralisme et tactile (LSQT), le SIVET est habilité à offrir de tels services dans un très grand nombre de secteurs d’activités, tels que la santé, les services sociaux, les services gouvernementaux, les milieux syndiqués, les services juridiques, le rôle parental, les services financiers, la vie associative, les conférences et les congrès, entre autres.

Contactez le SIVET ou prenez rendez-vous durant les heures d’ouverture. L’équipe sera heureuse de répondre à vos questions ou de recevoir vos commentaires et suggestions.

sivet.ca