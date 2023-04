Tucker Carlson: même Fox News n'en pouvait plus

Pendant des années, Tucker Carlson était, pour la chaîne conservatrice d’information Fox News, une valeur sûre : trois millions de téléspectateurs, soir après soir, un million de plus que l’animateur le plus proche sur les autres chaînes. Le voyou des ondes câblées a toutefois eu d’audace de pousser l’effronterie un peu trop loin.

Vendredi de la semaine précédente, l’animateur de 53 ans concluait sa populaire émission Tucker Carlson Tonight, en mangeant de la pizza et en rigolant. Lundi, il avait été écarté ; les dirigeants de Fox News, la chaîne d’information qui enrage les démocrates et autres progressistes depuis ses débuts en 1996, en ont eu assez après sept années de paranoïa et de fabulation.

L’immense porte-voix que lui avait donné Fox News avait permis à Tucker Carlson de développer une influence étouffante sur les électeurs conservateurs et les élus républicains aux États-Unis. Personne dans son camp n’osait dénoncer des propos qui constamment dépassaient les normes et s’enlisaient dans des divagations conspirationnistes, racistes ou homophobes.

Les États-Unis qu’il a dépeints dans sa toute dernière émission étaient paralysés par la violence et le chaos à cause notamment de Joe Biden. Méfiez-vous, « plus de Noirs vont vendre de la marijuana dans les villes américaines » ! Les démocrates invitent les immigrants à traverser la frontière « pour les aider à gagner les élections ». Des logements sociaux – naturellement occupés par des Noirs et d’autres minorités – seront « imposés aux banlieues » blanches et paisibles du pays.

UN MILLIARD $ DE FABULATIONS

Le congédiement de Tucker Carlson est survenu moins d’une semaine après que Fox News a eu à conclure un accord de 787,5 M$ US – un milliard de dollars canadiens ! – avec Dominion Voting Systems, une compagnie de machines de vote électronique.

Dominion poursuivait Fox News pour diffamation, parce que la chaîne et ses animateurs s’étaient vautrés dans des allégations farfelues comme quoi ses machines avaient transposé des votes pour Trump en votes pour Biden.

Tucker Carlson ayant généreusement relayé ces faussetés, on a vite conclu que les dirigeants de Fox News avaient préféré se débarrasser de leur encombrant animateur. Au cours des derniers jours toutefois, les médias américains ont révélé de nouvelles raisons justifiant ce limogeage : de l’intimidation au sein de son équipe de travail, de la misogynie, du racisme.

De toute évidence plus grave pour Rupert Murdoch, le propriétaire de la chaîne, Carlson aurait fait preuve d’une absence avouée de respect à l’égard des dirigeants de Fox News, dont la PDG Suzanne Scott. Il l’aurait notamment décrite, dans des messages textes, en utilisant l’une des plus vulgaires insultes en anglais à l’égard des femmes, insulte que je ne rependrai pas ici.

Carlson a pris quelques jours avant de réagir. Finalement, dans un court message mercredi soir, sans faire allusion à sa mise à pied, il a entremêlé les insultes – « ... la plupart des échanges que vous voyez à la télévision sont incroyablement stupides... »

QUELQUES ALLÉGATIONS DE TUCKER CARLSON, DÉMENTIES AU FIL DES ANS

« Entre fin décembre 2020 et février 2021, 3362 personnes sont décédées après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis. Le nombre réel est presque certainement plus élevé. »

Les CDC – les responsables de la santé publique aux États-Unis – ont analysé les rapports de décès qui, selon certains, auraient été causés par les vaccins contre la COVID-19, des analyses qui n’ont pas établi de lien entre ces décès et les vaccins.

« Le FBI a orchestré l’attaque contre le Capitole le 6 janvier 2021. »

Il n’existe aucune preuve crédible de cette théorie du complot et Carlson n’en a jamais présenté. Dans une série documentaire en trois parties, Patriot Purge, il enchaînait les récits anecdotiques non vérifiés et des spéculations circonstancielles.

« Pas une seule personne dans la foule du 6 janvier ne portait d’arme à feu. Pas une seule. »

Des documents judiciaires, des séquences vidéo et des reportages montrent que plusieurs personnes au Capitole ce jour-là avaient des armes à feu, des couteaux, des bâtons de baseball et d’autres armes.

« Le fleuve Potomac – qui traverse la ville de Washington – est devenu de plus en plus sale. Ces déchets sont laissés presque exclusivement par des immigrants. »

Rien ne prouve que les immigrants soient particulièrement responsables des déchets autour du fleuve. Par ailleurs, le Potomac a longtemps été considéré comme trop pollué pour la baignade, mais un rapport de 2018 du Potomac Conservancy a révélé que la santé du Potomac s’était considérablement améliorée au cours des dix dernières années. Hedrick Belin, son président, a qualifié les propos de Carlson de « factuellement incorrects » et de « racistes ».

Source : PolitiFact, The Poynter Institute