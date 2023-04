Voilà une nouvelle preuve que rien ne va plus au Parti libéral du Québec

Deux députés libéraux, Madwa-Nika Cadet et Frédéric Beauchemin, ont lancé un appel aux élèves pour qu’ils dénoncent leurs enseignants gueulards et vulgaires.

Cela a fait suite à la diffusion des propos d’enseignants du primaire et du secondaire dont tout le Québec a pris connaissance.

Or, cet appel à la délation visant des élèves est d’autant plus inacceptable qu’il vient de la part d’adultes qui sont députés de l’Assemblée nationale.

La délation est marquée au fer rouge dans notre système démocratique. Dans ma chronique d’hier, j’ai dénoncé moi-même le syndicat des enseignants, qui ne s’intéresse qu’aux questions de conventions collectives et non à la pédagogie.

Personne ne me fera dire que la délation est la solution à ces délires verbaux d’enseignants dont je crois aussi qu’ils sont plus nombreux qu’on ne le souhaiterait.

Ineptes

En parlant ainsi, les deux députés libéraux font la preuve qu’ils ne possèdent pas les qualités politiques et intellectuelles pour représenter leurs électeurs.

Rappelons-nous d’ailleurs cet autre député libéral, André A. Morin, qui en commentant au nom du PLQ le projet de loi sur les mères porteuses a voulu effacer le mot « femme » par le mot « personne » pour être plus inclusif.

Or, 24 heures plus tard, le chef libéral intérimaire Marc Tanguay a fait son mea culpa en votant pour la motion déposée par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. « On ne commencera pas à dire aux femmes qu’elles n’existent pas dans nos lois », a dit le ministre. L’Assemblée nationale a donc voté à l’unanimité la motion du gouvernement.

Sur le plan politique, c’est la confusion qui règne au sein du PLQ. Hier, Marwah Rizqy, la députée de Saint-Laurent, qui ne cautionne pas les enregistrements des profs enragés, a déclaré que « 99,9 % des enseignants sont extraordinaires et comme dans toutes les professions un infime pourcentage ternit l’image ».

Cette position vient contredire les propos de ses deux collègues libéraux qui encourageaient la délation. Il faut en conclure donc que le Parti libéral du Québec dirigé par son chef intérimaire ne sait plus à quel saint se vouer.

Contradictions

Il y a moins de sept mois que les élections provinciales ont eu lieu. Dominique Anglade a disparu depuis de la scène politique et les députés libéraux se contredisent d’une semaine à l’autre. Les prochaines élections n’auront pas lieu avant quatre ans. Le PLQ risque de s’évaporer au fur et à mesure des crises politiques.

Aujourd’hui, qui sont les Québécois d’allégeance libérale qui voudraient faire le saut en politique sachant que leur parti a été décapité de sa majorité francophone ?

C’est justement en raison de cette pagaille que des députés libéraux ne savent plus où donner de la tête. Parfois, on adopte une position woke. Après, c’est une position qui s’apparente à l’extrême droite.

En fait, les électeurs anglophones du PLQ ignorent les débats qui concernent les écoles francophones. Le PLQ double par ailleurs Québec solidaire sur sa gauche avec des députés qui récupèrent des thèmes du débat transgenre. Comme le député Morin quand il a voulu empêcher qu’on utilise le terme « femme » porteuse.

Qui eût cru à cette descente aux enfers du PLQ ? Le parti est devenu indigent intellectuellement et amnésique politiquement.

Quelle tristesse !