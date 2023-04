Yelo Molo: une tournée d’adieu pour le groupe ska

Yelo Molo a voulu partir avec un dernier feu d’artifice. Pour ce faire, les musiciens ont concocté un spectacle de près de deux heures qui comprendra les principales compositions du groupe.

« On a quand même six albums. Je pense qu’on est capable de faire deux heures avec une énergie constante », dit Stéphane Yelle.

En août dernier, le chanteur a fait parler de lui en annonçant la séparation du groupe, tout en pointant du doigt le manque de soutien des radios commerciales dans les dernières années. Il avait alors dit qu’il ne voulait plus que CKOI et Énergie fassent jouer les deux grands succès du groupe, Gros zéro et Sabrina.

Huit mois plus tard, Stéphane Yelle ne regrette pas cette sortie. « Les gens ont peut-être pensé que c’était égoïste, mais c’était tout le contraire. Je renonce à tout et j’ai dénoncé ce que je voyais depuis longtemps. Les radios ne voulaient pas faire jouer notre nouveau matériel. »

Avec ce geste, il reconnaît avoir renoncé à beaucoup d’argent en redevances. « C’est peut-être 10 000 $, 15 000 $ ou 20 000 $, dit-il. Mais c’est un geste symbolique. »

Projet solo

Stéphane Yelle travaille sur un autre projet solo qui sera très différent de Yelo Molo. Pendant toutes ces années avec le groupe, le musicien mentionne qu’il était beaucoup « emprisonné » dans le style ska que la formation avait installé à la fin des années 1990.

« Quand j’étais jeune, j’écoutais du Hendrix et du Fugain. Je pense que j’ai découvert le ska un an avant qu’on sorte l’album [rires] ! Ça ne résume pas mon parcours. »

Le groupe Yelo Molo sera en spectacle le 5 mai à L’ANTI Bar & Spectacles de Québec. Pour plus d’infos sur le groupe : yelomolo.ca.