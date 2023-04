À 20 ans, il s’apprête à conquérir le Kilimandjaro

Un jeune Varennois victime d’une vilaine fracture au tibia s’est lancé le défi d’atteindre le plus haut sommet d’Afrique, le Kilimandjaro, lors d’une ascension de huit jours en septembre prochain.

• À lire aussi: Marie-Pier Desharnais grimpe au sommet de l’Antarctique

«J’ai toujours aimé faire de la randonnée, comme au Mont Saint-Hilaire, par exemple. Mais ça fait seulement neuf mois que j’ai développé une vraie passion pour la montagne», affirme Gabriel Dea.

L’homme de 20 ans sera accompagné d’au moins trois acolytes dans l’ascension de la montagne située en Tanzanie et s’élevant à 5895 mètres d’altitude. À la tête de l’équipe, l’alpiniste québécoise Marie-Pier Desharnais, devenue la première femme des Amériques à atteindre les sept plus hauts sommets volcaniques au monde, dont l’Everest.

«Je pense que je ne pourrais pas avoir de meilleur mentor pour cette aventure-là. Elle est vraiment impressionnante», souligne le Varennois.

Avec cette ascension, l’alpiniste québécoise espère amasser des fonds pour le projet Apex Woman. Ce projet vise à rejoindre le mouvement d’autonomisation des femmes, notamment en augmentant l’empreinte féminine sur les cinq sommets les plus hauts ou les plus difficiles du monde.

Sur les fonds amassés par Gabriel Dea , 2000$ serviront à couvrir les frais d’expédition du jeune homme, alors que le reste des dons iront directement au projet Apex Woman.

Persévérance

Sans sa fracture au tibia en 2020, Gabriel Dea ne pense pas qu’il se serait risqué à monter le Kilimandjaro aussi tôt.

«Après ma blessure, mon médecin m’a recommandé de bouger et de faire de la randonnée. J’ai commencé à escalader des petites montagnes au Québec et j’ai vraiment eu la piqûre. Depuis, je monte au moins deux montagnes par semaine, surtout aux États-Unis», explique-t-il.

Photo Gabriel Dea

Le Varennois tente de son mieux d’intégrer sa préparation dans sa routine quotidienne. Jusqu’à présent, il arrive à jongler avec ses études pour devenir charpentier-menuisier, deux emplois à temps partiel et ses entraînements.

«C’est beaucoup de préparation mentale et physique. C’est sûr que le Kilimandjaro, ce n’est pas l’Everest, mais je dois quand même me préparer au manque d’oxygène, par exemple», ajoute l’homme de 20 ans.

Dans les prochains mois, l’alpiniste s’entraînera en portant un masque à oxygène, qui réduit de moitié l’oxygène qu’il respire. Une routine qui l’aidera à arriver au sommet, espère-t-il.

Une trentaine de montagnes

Depuis neuf mois, Gabriel Dea affirme avoir escaladé plus de 30 montagnes, au Québec ou aux États-Unis. Il y arrive surtout grâce à la compagnie de certains de ses amis, qui ne manquent pas de l’accompagner lors des ascensions.

«J’ai plusieurs amis qui aiment ça, faire de l’alpinisme. On part vers 3h du matin de la Rive-Sud et on s’en va faire un aller-retour aux États-Unis pour monter une plus grosse montagne», précise-t-il.

C’est d’ailleurs grâce à l’un d’eux qu’il s’est inscrit à l’ascension du Kilimandjaro en septembre prochain. Au départ, il avait prévu de faire l’excursion de huit jours en mars 2024.

Photo Gabriel Dea

«J’ai un ami, Xavier Ladouceur, qui a la piqûre des montagnes comme moi. Il m’a proposé de monter le Kilimandjaro en septembre, parce que c’est le meilleur mois de l’année pour le faire. J’ai embarqué», confie le jeune homme.