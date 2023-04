Auger-Aliassime et Shapovalov se consolent en double

Après avoir échoué tous les deux à leur premier match en simple la veille, les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont connu le bonheur de la victoire en double au tournoi de tennis de Madrid, dimanche.

La paire canadienne a remporté son affrontement des huitièmes de finales contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliövaara en deux manches de 6-4 et 6-2.

«FAA» et «Shapo» ont été particulièrement bons lorsqu’il était en possession des balles. Ils ont remporté 82% des échanges disputés sur leur première balle de services, en plus de ne jamais permettre une occasion de bris à leurs rivaux.

Les représentants de l’unifolié se mesureront ensuite aux quatrièmes têtes de séries du double masculin, soit l’équipe composée du Néerlandais Jean-Julien Rojer et du Salvadorien Marcelo Arévalo.

Toujours à Madrid, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire du double féminin, la Brésilienne Luisa Stefani, ont triomphé des sœurs russes Erika et Mirra Andreeva en deux sets de 6-3 et 7-5.