C’est terrible quand l’amour est aveugle

J’avais souvent entendu l’expression « l’amour est aveugle », mais jusqu’à ce que ses conséquences me frappent en pleine figure, je n’en avais jamais compris le sens profond. Mon mari et moi filions, du moins c’est ce que je pensais, le parfait amour. Arrivés à l’âge de la retraite, nous avons mis en branle le projet de vendre notre maison pour partir en road trip d’exploration dans notre petit VR pour se trouver une petite maison ou un condo en Floride, et y passer nos hivers. Nos étés se dérouleraient dans le petit chalet hérité de mes parents.

La maison fut vendue rapidement. Tout allait pour le mieux et notre destin suivait son cours quand, à la sortie du bureau du notaire après la signature du contrat de vente, mon mari des 35 dernières années m’annonce qu’il me quitte pour une autre femme, même pas plus jeune, et que nous devons au plus vite procéder à la séparation de nos biens.

Il avait même pris rendez-vous avec le gérant de la Caisse pour qu’on ferme notre compte conjoint. Dieu merci, il est quand même honnête, car il aurait pu vider le compte et disparaître. Sauf que le dommage qu’il m’a fait n’en est pas moins terrible pour autant. Ça fait six mois, et je passe encore des grandes journées à pleurer.

Dans toute cette affaire, ce n’est pas la perte de notre rêve de retraite qui me fait le plus mal, c’est la trahison et l’hypocrisie qui vient avec. Ma blessure est tellement profonde que je ne parviens même pas à me mettre en colère contre lui. Ma fille et mon gendre me soutiennent en me disant que tout ça était écrit dans le ciel, mais je ne sais pas si ça va suffire pour me permettre de passer au travers de ma grosse blessure d’orgueil.

Épouse blessée

Au lieu de perdre votre temps à nourrir une colère qui ne fait de mal qu’à vous-même, pourquoi ne pas utiliser cette énergie pour chercher les raisons qui vous ont rendue aveugle à ce qui se préparait ? Quand on comprend l’origine d’un mal, on se donne la possibilité d’en guérir plus vite. Vous méritez bien ça, il me semble !