[EN IMAGES] 100 ans de gourmandises sucrées: l’histoire des gâteaux Vachon en quelques bouchées

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Bombardier, Biscuits Leclerc, Avalanche, Couche-Tard... Au cours des 100 dernières années, le Québec a vu fleurir un grand nombre d’histoires de réussites industrielles et commerciales, mises au monde par des gens d’ici. Certaines sont restées québécoises, d’autres ont vu leur destin changer au fil des décennies. Le cas de Vachon est particulièrement intéressant. Fondée en 1923, la petite boulangerie de village est devenue un conglomérat agroalimentaire considérable, célèbre pour ses gâteaux comme le Jos Louis et le Ah Caramel! Lorsque cette entreprise chouchou, dirigée par une famille beauceronne pendant près de 50 ans, a été mise en vente en 1970, les boucliers du nationalisme se sont levés pour empêcher qu’elle ne se retrouve entre des mains américaines. Après une histoire mouvementée, Vachon souffle cette année ses 100 bougies d’anniversaire! Revisitons ensemble quelques pans d’histoire de cette entreprise.

1) Des débuts modestes

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Nous sommes en 1923. Le Québec est alors en plein exode rural. Les jeunes quittent les terres agricoles des régions pour trouver de l’emploi dans les usines des villes, souhaitant alors se forger un plus bel avenir. Certains s’exilent jusqu’aux États-Unis, la côte est étant alors riche de promesses. Rêvant de voir ses fils aînés revenir au bercail, une mère fomente le souhait d’avoir un commerce qui lui permettrait d’offrir à sa descendance des emplois décents. Cette mère se nomme Rose-Anna Vachon (née Giroux). Pour elle et son époux, Joseph-Arcade Vachon, l’opportunité se présente lorsque la petite boulangerie Leblond, située à Sainte-Marie-de-Beauce, est mise en vente. Le couple Vachon parvient à l’acquérir pour la somme de 7000$. C’est ainsi que naît la boulangerie J. A. Vachon.

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

2) La main à la pâte

Bien que la vente de pain soit la principale source de revenus de la pâtisserie, Rose-Anna décide de confectionner des tartes, des beignes et des croquignoles: vendues de porte en porte, ces petites gourmandises remportent un vif succès, à tel point que les fils Vachon reviennent l’un après l’autre à Sainte-Marie afin de prêter main-forte.

Le plus âgé des fils, Louis, revient en 1924 afin d’épauler son père dans la vente de pain à Sainte-Marie et ses environs. C’est lors de l’une de ses tournées qu’il croise un vendeur de gâteaux itinérant venant de Montréal: la concurrence, même venue de la métropole, est déjà très forte! Le jeune homme décide alors de faire une petite expérience. Pour la somme de 15$, il achète des gâteaux afin de les revendre à ses propres clientes pendant sa tournée de pain. La légende locale raconte qu’il aurait manqué de gâteaux avant de manquer de pain!

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Fort de ce succès, et y percevant un formidable potentiel, Louis Vachon propose à ses parents de commencer à fabriquer des gâteaux. C’est donc en juillet 1927 que commence officiellement la production de gâteaux dans l’entreprise des Vachon. La boulangerie change alors de nom pour devenir J. A. Vachon & Fils, boulangers et pâtissiers.

3) Une femme d’affaires

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Si Joseph-Arcade en est officiellement le propriétaire, il est cependant clair pour tout le monde que le véritable patron de l’entreprise est Rose-Anna. Dans ce couple, le mari peu scolarisé met sa force de travail et sa ténacité à profit, tandis que l’épouse est la «tête». Ayant étudié jusqu’en cinquième année, elle s’occupe de l’administration et tient les comptes. Elle gère aussi les relations avec les fournisseurs, supervise la production et engage les premiers employés. On peut assurément la considérer comme l’une des premières femmes d’affaires du Québec moderne.

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Sa fille Simone démontre également beaucoup de capacité. Impliquée dans l’entreprise pratiquement depuis sa fondation, la jeune femme se voit confier en 1931 la direction du personnel féminin préposé à l’emballage des gâteaux. Elle est décrite comme une personne perspicace et dotée d’un grand tact.

4) Un produit phare pour se démarquer

Marquées par la crise économique et la grande dépression, les années 1930 sont difficiles pour tout le monde, incluant les Vachon. La concurrence est particulièrement féroce. En 1932, Paul Vachon conçoit le produit qui deviendra rapidement l’emblème de l’entreprise. Entre deux disques de gâteau au chocolat (découpés au moyen d’un couvercle de boîte métallique), il étale une couche de crème pâtissière. Cette création chocolatée est finalement nommée Jos Louis, évoquant deux des frères Vachon: Joseph et Louis.

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Bientôt, les produits Vachon franchissent les limites de la Beauce pour s’attaquer aux autres régions. Les petits gâteaux de Sainte-Marie se retrouvent donc à Québec, à Sherbrooke, à Rivière-du-Loup et à Matane, puis ils conquièrent éventuellement le marché de Montréal, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et même de l’Abitibi!

5) Des gâteaux à la chaîne? Quelle drôle d’idée!

Malgré l’embauche d’employés supplémentaires, la boulangerie familiale parvient de moins en moins à soutenir la cadence de la production. C’est alors que Joseph, qui a travaillé sur les chaînes de montage de voitures aux États-Unis, propose à sa famille d’appliquer le même principe avec les gâteaux, c’est-à-dire d’utiliser le travail en série en créant une chaîne de montage appropriée. Son idée est d’abord reçue avec scepticisme: après tout, on ne fait pas des gâteaux comme on fait des voitures!

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Joseph parvient néanmoins à rallier sa famille à cette idée. C’est ainsi qu’en 1936, Vachon acquiert une ancienne manufacture de chaussures qui sera entièrement rénovée pour s’adapter aux besoins d’une pâtisserie. Quittant l’annexe de la maison familiale, la compagnie déménage officiellement au printemps 1937. Ce passage d’un mode de production manuel vers un mode plus industriel servira grandement Vachon dans les années à venir.

6) Rationnement et approvisionnement

La Seconde Guerre mondiale a un impact majeur sur l’approvisionnement en ressources: c’est vrai pour tout le monde, mais aussi pour les entreprises qui, comme Vachon, requièrent une grande quantité de matières premières pour fonctionner. Comment adapter la fabrication de gâteaux à cette nouvelle réalité, notamment au rationnement du sucre? La famille Vachon va donc devoir déployer des trésors d’inventivité... et, au besoin, contourner un peu les lois en vigueur. Des sacs de sucre dissimulés dans les chalets non loin de Sainte-Marie permettent d’assurer l’approvisionnement de la manufacture, échappant au regard des autorités. Même s’ils passent bien près de se faire prendre à quelques reprises, le jeu en vaut la chandelle.

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

7) Nourrir les soldats canadiens

Durant la guerre, le chiffre d’affaires de Vachon va passer de 130 000$ à 500 000$... et, assez ironiquement, le tiers est dû aux commandes effectuées par l’armée canadienne! Mais comment la pâtisserie Vachon parvient-elle à percer ce marché lucratif? Et surtout, à conquérir la région de Québec, qui est alors le château fort de la boulangerie de Joseph Vaillancourt? C’est grâce à la hardiesse de son vendeur en poste à Québec que l’entreprise beauceronne se retrouve à fournir des gâteaux aux soldats.

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Un jour, alors que de jeunes recrues de l’armée canadienne prennent d’assaut son étal de petits gâteaux, le vendeur a l’idée de leur offrir gratuitement des gourmandises sucrées. Il prend soin de téléphoner à son patron Paul Vachon pour en avoir l’autorisation. Ce dernier aurait dit: «Donne-leur en deux chacun et envoie-moi la facture.» La tactique s’avère payante, puisqu’au cours des semaines suivantes, les commandes de l’armée canadienne commencèrent à arriver par télégramme, puis elles continuèrent pendant plusieurs années!

8) La grande époque des petits gâteaux

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Après la guerre, la compagnie fondée par Joseph-Arcade et Rose-Anna Vachon passe aux mains de leurs fils les plus impliqués: Joseph, Paul, Amédée et Benoît. C’est sous la direction des quatre frères et grâce au leadership de Joseph que l’entreprise va atteindre de nouveaux sommets. On revampe l’image et le logo, on fait construire une toute nouvelle usine et on élabore la toute première campagne de publicité à grande échelle de l’histoire de l’entreprise.

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Vachon veut aussi faire connaître ses produits aux gourmands de la métropole. L’entreprise beauceronne parvient à faire sa première campagne de publicité radiophonique sur les ondes de CJMS, à Montréal. L’opération est un succès, la population de l’île et ses environs se mettant à consommer les petits gâteaux Vachon.

9) Des petits gâteaux... jusqu’à la Lune!

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

«En 67, tout était beau! C’était l’année de l’amour, c’était l’année de l’Expo», chantait le groupe populaire Beau Dommage. Cette année-là, la métropole du Québec reçoit le monde entier pour l’Exposition universelle. Des pavillons présentant diverses nations, des mets et boissons inhabituels: le Québec accueille des dizaines de milliers de visiteurs tout en s’ouvrant sur le monde.

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Pour Vachon, il s’agit d’une chance inespérée de faire connaître ses produits au monde entier et de s’attirer une nouvelle clientèle: pas question de laisser passer cette occasion! Un kiosque Vachon est aménagé sur le site de l’Expo, permettant aux visiteurs de découvrir ces produits chouchous des Québécois.

10) Vendre? Non!

L’année 1970 est une année charnière pour les Vachon, alors que les deux seuls frères survivants, n’ayant aucun héritier intéressé ou suffisamment préparé à prendre la relève, décident de vendre l’entreprise. L’offre de Beatrice Food, une multinationale basée aux États-Unis, vient en tête de liste. Or, l’idée même de voir ce fleuron beauceron passer à des intérêts américains est tout simplement inconcevable aux yeux de nombreuses personnes, y compris en haut lieu. L’affaire devient politique. Appuyé par son ministre des finances, le premier ministre Jean-Jacques Bertrand fait pression sur le Mouvement des Caisses Desjardins afin qu’il se porte acquéreur de l’entreprise. C’est ainsi qu’en 1970, Desjardins devient propriétaire principal de Vachon inc. pour la somme de 14 millions de dollars. Cette transaction, célébrée par les milieux d’affaires, est une victoire financière, morale et identitaire pour le Québec.

Photo Fonds Maison J.A. Vachon

Dans les années suivantes, on crée le groupe alimentaire Vachon, qui sera renommé Culinar en 1977. Au gré de diverses acquisitions, on assiste à la naissance d’un véritable conglomérat alimentaire, du jamais-vu dans la province! Desjardins demeure propriétaire de l’entreprise jusqu’en 1999: c’est Saputo, autre entreprise québécoise, qui l’achète alors... pour finalement la revendre en 2014 à Canada Bread, une division de la multinationale mexicaine Grupo Bimbo, pour 120 millions de dollars.

11) Un patrimoine bien québécois

Si Vachon n’appartient plus à des intérêts québécois, Vachon a eu un fort impact sur la culture et le patrimoine québécois. Sur le plan local, les traces de cette histoire sont encore bien présentes. L’usine de Sainte-Marie-de-Beauce existe toujours, l’artère commerciale principale de la ville se nomme le boulevard Vachon et l’école secondaire porte le nom de Polyvalente Benoît-Vachon, ce dernier ayant aussi été commissaire scolaire. Il existe un musée relatant l’histoire de l’entreprise: la Maison J.-A. Vachon, celle-ci se trouvant sur l’avenue Rose-Anna Giroux. Postes Canada a aussi émis un timbre à l’effigie de la fondatrice de Vachon.

Photo Catherine Ferland

Vachon a aussi été associée à plusieurs productions télévisuelles et cinématographiques comme les films La grenouille et la baleine et Les aventuriers du timbre perdu, notamment, de la série des Contes pour tous, de Rock Demers. L’entreprise a aussi participé au financement de la télésérie Au nom du père et du fils, mais c’est assurément son association avec La petite vie qui lui a été la plus profitable, avec des cotes d’écoute plus qu’enviables pour l’époque: c’était la première série québécoise à dépasser quatre millions de téléspectateurs!

Photo Catherine Ferland

Un texte préparé pour les Rendez-vous d’histoire de Québec par Dave Corriveau, auteur du livre L’histoire des p'tits gâteaux Vachon, 1923-1999 - De sucre et d'audace, paru aux éditions du Septentrion en 2019. Il offrira d’ailleurs une conférence à ce sujet lors des 6e Rendez-vous d’histoire de Québec, qui ont lieu du 9 au 13 août 2023! Pour plus d’infos, voir la chaîne YouTube, la page facebook.com/rvhqc et le site rvhqc.com.