Filature illégale: traceurs et GPS, de réelles menaces

Espionnage, vol, les GPS et traceurs de type AirTag sont de plus en plus utilisés à des fins détournées de celles pour lesquelles ils ont été conçus, mettent en garde des experts dans le domaine.

Les traceurs GPS peuvent être aussi petits qu’un porte-clés. Ils utilisent des satellites pour permettre leur localisation précise qui peut souvent être visualisée grâce à une application de téléphone.

Des entreprises qui possèdent plusieurs véhicules les utilisent notamment pour suivre le travail de leurs employés ou garder à l’oeil des outils coûteux.

Les transporteurs s’en servent aussi pour repérer leur marchandise, ce qui permet notamment aux clients de suivre leur commande.

Les plus petits ont été conçus pour permettre de retrouver des objets personnels comme des clés ou des bagages, voire de suivre ses enfants.

Ces dispositifs compacts ont connu un gain de popularité lorsque Apple a lancé l’AirTag il y a deux ans.

L’AirTag cependant est un peu différent. Il fonctionne par Bluetooth, dont la portée n’est qu’une dizaine de mètres. Mais il se sert des appareils Apple d’autres propriétaires pour retransmettre l’information avec au final une efficacité similaire à celle d’un GPS.

Illégalité

Mais rapidement, des utilisateurs sans scrupule ont détourné l’utilisation de ces dispositifs de leur vocation initiale.

«Ces appareils sont peu dispendieux et sont très utilisés pour le vol de voiture», lance Claude A. Sarrazin, président de Sirco, une firme d’enquête et de protection.

L’utilisation détournée des AirTags «a amené la compagnie à approuver la détection du système. Nous avons d’ailleurs travaillé avec les avocats d’Apple à ce sujet», ajoute M. Sarrazin.

Mais l’espion pourrait déjà être arrivé à ses fins. Et «il existe 100 000 autres appareils de ce type. Une multitude a été conçue avec légitimité et d’autres moins», souligne le président de Sirco.

Remi Kalacyan, président de Investigations VIP, dit être de plus en plus sollicité par des personnes qui croient être suivies par un traceur «que ce soit dans un contexte conjugal, corporatif ou criminel.»

Des cas dénoncés

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a eu à composer avec quelques cas de filature illégale.

«Il est arrivé, rarement, dans des dossiers de violence conjugale, de trouver des traceurs», dit Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.

Elle ne donne cependant pas de détails sur la façon dont ces filatures étaient menées.

Le SPVQ utilise de l’équipement pour détecter les traceurs, mais là non plus, le SPVQ ne veut pas élaborer sur le sujet.

Des solutions

Que faire alors si vous pensez que quelqu’un a placé un traceur dans votre voiture?

Claude A. Sarrazin suggère d’abord une inspection visuelle du véhicule et d’analyser la situation.

«Est-ce que la personne qui aurait installé un traceur a accès à l’habitacle? Est-ce qu’elle s’y connaît en mécanique, en électronique? Dans un contexte conjugal, l’autre personne a accès à l’intérieur du véhicule et a la possibilité de bien le cacher», précise-t-il.

N’empêche qu’aucun de ces dispositifs n’est invisible. De plus, ils ont tous besoin d’une alimentation électrique.

Les traceurs GPS à piles auront une autonomie de quelques jours pour les plus petits à quelques semaines pour ceux qui disposent d’une plus grosse pile.

Sinon, ils peuvent être alimentés par la batterie de la voiture, son réseau électrique, une prise USB ou 12 volts ou encore le connecteur OBD2 (sur lequel un mécanicien se connecte pour un diagnostic du véhicule).

Encore le AirTag

Mais la pile du fameux AirTag, grâce à son principe de fonctionnement par Bluetooth, peut durer un an.

Depuis sa mise en marché, Apple a cependant levé le camouflage de son petit appareil.

Si le AirTag n’est pas en contact avec son propriétaire depuis un certain temps, il devrait émettre un son, qui peut être plus ou moins audible selon son emplacement.

Un iPhone informera son propriétaire si un AirTag qui lui est étranger se trouve près de lui. Des applications de détection sont aussi disponibles sur Android.

Les criminels

Un voleur va plutôt installer le traceur à l’extérieur du véhicule.

«Il peut être caché à un endroit difficile à trouver ou tenir avec des attaches en plastique. L’installation peut aller de simple à très sophistiquée», indique M. Sarrazin.

M. Kalacyan parle de son côté d’un modèle avec deux jours d’autonomie assez petit pour se glisser derrière une plaque d’immatriculation.

Il existe cependant des moyens de détecter ces traceurs dans certaines limites.

«Ça peut coûter de quelques centaines de dollars à plusieurs milliers, dépendamment de qui l’a installé. Certains systèmes sont très sophistiqués, à peu près pas détectables. On ne peut jamais rien garantir», reconnaît M. Sarrazin.

Ce dernier compare la situation à celle d’un antivirus qui ne trouvera pas la toute dernière menace mise au point, jusqu’à ce qu’une mise à jour soit faite.

Attention aux gadgets

Pour ce qui est des appareils de détection en vente pour une centaine de $ sur Amazon par exemple, «ils ont une utilité assez limitée. Ce n’est pas de la haute performance. Les appareils nécessaires coûtent beaucoup plus cher», estime-t-il.

«L’équipement à 200 ou 300$ sur Amazon ça vaut ce que ça vaut, renchérit M. Kalacyan. Ça détecte autant une radio ou le wifi du voisin qu’un GPS. De notre côté on utilise de l’équipement à 150 000$ et nos connaissances.»

D’autres articles à problème

Pour M. Kalacyan cependant, les GPS et AirTag ne sont pas les seuls appareils dont il faut se méfier.

«Il se fait des copies (destinée à l’espionnage) d’à peu près n’importe quel fil USB, mais lorsque tu y branches ton téléphone, celui qui a mis le fil va t’entendre. Un autre peut prendre les données sur le téléphone», dit-il au sujet de ces dispositifs qui peuvent cacher une carte SIM et prendre aussi la forme d’un chargeur pour voiture.

Il souligne qu’il existe aussi des cartes SIM espion destinées à être installées dans un téléphone.

D’ailleurs, les téléphones peuvent devenir une cible de choix pour des personnes mal intentionnées.

«Pour les cas notamment de nature conjugale, il peut y avoir mise en place d’une balise téléphonique ou d’une géolocalisation partagée. Il faut alors trouver quelqu’un de compétent pour analyser le téléphone», indique Claude A. Sarrazin.

Protection

À Québec à tout le moins, le clonage de la clé électronique est cependant le moyen retenu par les crapules pour arriver à leurs fins. Ces individus proviennent de réseaux de l’extérieur de la ville de Québec précise Sandra Dion, du SPVQ.

«Lorsque l’on retrouve des véhicules volés, on trouve souvent de l’équipement pour copier les clés intelligentes. C’est facile pour les voleurs de les copier», dit-elle.

Mais pour ceux qui voudraient protéger leur véhicule contre le vol en y installant un système de repérage, l’idée n’est pas mauvaise.

«Dans certains cas, les traceurs GPS (ou celui intégré à la voiture par le constructeur) ont aidé à retrouver un véhicule volé, mais ça doit être fait rapidement, parce qu’après quelques jours les voleurs vont brouiller les ondes ou le désactiver», mentionne Mme Dion.

Dans un communiqué en décembre dernier, la police d’Ottawa rappelait que certains voleurs désactivent le système GPS des véhicules qui en possèdent un d’origine en enlevant l’antenne. Il font aussi appel à un bloqueur de signal portatif pour que l’emplacement du véhicule dérobé ne puisse être détecté.

Vous pensez qu’on suit votre véhicule ?

Analysez d’abord la situation, suggère Claude A. Sarrazin de Sirco.

Est-ce que le « suspect » a accès à l’intérieur du véhicule ? S’y connaît-il en électronique ou en mécanique ?

Procédez à une analyse visuelle du véhicule.

Les GPS ont besoin d’une alimentation électrique, les modèles à piles ont une autonomie qui va de deux jours à quelques semaines, sauf l’AirTag, dont la pile dure un an.

L’AirTag émettra un son s’il a perdu contact avec son propriétaire depuis un certain temps. Votre iPhone vous informera de la proximité d’un AirTag étranger, applications disponibles sur Android.

Faire affaire avec une entreprise spécialisée.