Le SSF champion canadien: l'exemple des Remparts de 2006

SAINT-HYACINTHE | Les Gaulois de Saint-Hyacinthe et le Séminaire Saint-François (SSF) se sont livré un duel de titans, dimanche après-midi, en finale du championnat canadien M18 AAA. Au terme d’une troisième période endiablée, le SSF a eu le dernier mot sur leurs rivaux avec une victoire de 3-2.

Du même coup, les joueurs de Mathieu Turcotte ont remporté le cinquième championnat canadien de leur concession. Ils ont ainsi rejoint les Hounds de Notre-Dame au premier rang de l’histoire de la catégorie M18 AAA qui en ont remporté le même nombre.

Avec une marque de 0-0 après 40 minutes de jeu, les deux équipes ont gardé les 3108 spectateurs sur le bout de leurs sièges en troisième période. Les cinq buts du match ont été marqués durant ces 20 minutes d’action.

Marc-Olivier Roy a joué les héros avec deux buts, dont celui qui a donné la victoire à son équipe.

«On a gardé notre jeu simple, a souligné Roy. On voulait seulement continuer d’amener des lancers au filet. On voulait les avoir à l’usure. C’est la finale la plus excitante à laquelle j’ai participé.»

Pour cette première finale entre deux équipes québécoises depuis 2000, on ne pouvait pas demander mieux. Des gardiens en grande forme, du jeu ouvert et de l’émotion. Les spectateurs en ont pour leur argent.

Les Remparts comme exemple

L’entraîneur-chef Mathieu Turcotte et son adjoint Mikael Tam étaient très heureux du dénouement.

Turcotte a dressé un parallèle intéressant avec les Remparts de Québec qui avaient perdu la finale de la Coupe du Président contre les Wildcats de Moncton en 2006.

«On avait ce scénario en tête, a mentionné l’entraîneur-chef. Après avoir perdu la finale, ils étaient allés remporter la Coupe Memorial sur la patinoire des Wildcats. C’était notre objectif.

«On est vraiment une équipe. On n’a pas desjoueurs dominants, sauf le défenseur Xavier Veilleux. Tout le monde a contribué.

«Par exemple, Marc-Olivier Roy, qui a commencé la saison sur le quatrième trio, a joué les héros pour nous.»

Tam, un ancien des Remparts, a souligné la résilience de sa formation.

«Il n’y a personne qui nous voyait là au début de l’année, a-t-il mentionné. Ce groupe est incroyable.

«Nos joueurs ont joué de la façon qu’il fallait pour gagner. On n’avait pas de superstars, mais tout le monde a acheté notre plan.»

Précourt fumant

Si une égalité de 0-0 persistait après deux périodes, c’était en raison des performances époustouflantes des deux gardiens.

Raphaël Précourt, pour le SSF, et Rémi Cloutier, pour les Gaulois, se sont occupés du spectacle.

Les deux athlètes ont été brillants devant les attaquants adverses. Ces derniers ont eu des chances de marquer en or, mais Précourt et Cloutier ont refusé de céder. Lorsqu’un réussissait un gros arrêt, l’autre lui donnait la réplique quelques minutes plus tard. C’était fascinant.

En troisième période, Précourt a été fumant. Celui qui a bloqué 42 rondelles a réalisé un vol en plein jour alors qu’il a arrêté un tir avec son bâton en désespoir de cause.

«Il a été exceptionnel. Sans lui, on n’aurait pas eu ce résultat-là, a souligné Turcotte en parlant de son gardien qui n’a pas été repêché dans la LHJMQ. Il a fait les arrêts au bon moment.»

Fait saillant

Les Blazers de Saskatoon ont remporté la médaille de bronze grâce à une victoire en tirs de barrage contre les Canadiens jr de Toronto.