Les 10 premiers de classe du repêchage de la NFL

C’est complet pour le repêchage de la NFL et maintenant que les 32 équipes ont fait leurs emplettes, tous les espoirs sont permis. C’est la période de l’année où chaque club est convaincu d’avoir pris les bonnes décisions pour impacter positivement leur destinée. Bien qu’il soit difficile de connaître la valeur réelle d’une cuvée avant deux ans, c’est le moment de se prononcer à chaud sur les 10 premiers de classe.

1. Bills de Buffalo

AFP

Non seulement les Bills ont ajouté une arme dans l’arsenal de Josh Allen avec un ailier rapproché très dangereux en Dalton Kincaid, mais ils ont aussi littéralement volé celui qui pourrait devenir le meilleur garde de sa classe, O’Cyrus Torrence, avec le 59e choix. Torrence bloquait à l’Université de la Floride pour Anthony Richardson et il retrouvera un autre quart-arrière qui court et improvise en Allen. En troisième ronde, les Bills ont attaqué un besoin clair en optant pour le secondeur Dorian Williams, qui aidera à combler la perte de Tremaine Edmunds. Williams excelle en couverture de passe.

2. Bengals de Cincinnati

Getty Images via AFP

Ce n’est jamais évident de tirer son épingle du jeu lorsqu’on repêche en fin de ronde comme les Bengals, mais ils ont mis la main sur un ailier défensif fiable en Myles Murphy avec le 28e choix. Oui, ils misent déjà sur Trey Hendrickson et Sam Hubbard, mais les défenses les plus dominantes sont celles qui amènent de la profondeur sur le front. DJ Turner II est le demi de coin le plus rapide de sa classe (4,26 secondes sur 40 verges), un plus pour affronter les explosives attaques aériennes de la conférence américaine. Cette tertiaire bénéficiera aussi de l’arrivée du maraudeur Jordan Battle après avoir perdu ses deux partants de 2022.

3. Cardinals de l’Arizona

AFP

Les sélections de bloqueurs ont occasionné quelques mauvaises surprises à travers la ligue dans les dernières années donc il faut demeurer prudent, mais Paris Johnson Jr a tous les airs d’une valeur sûre. Le nouvel entraîneur-chef Jonathan Gannon a été habitué de travailler avec une ligne défensive redoutable à Philadelphie. C’est le vide en Arizona à ce niveau, mais l’ajout de l’ailier BJ Ojulari avec le 41e choix représente un bon coup. À 6 pi 2 po et 215 livres, Michael Wilson est un receveur intrigant qui peut devenir une grosse cible pour Kyler Murray. N’oublions pas que les Cards ont aussi acquis le choix de premier tour des Texans l’an prochain.

4. Colts d’Indianapolis

AFP

Certains vont adorer le choix d’Anthony Richardson comme quart-arrière, d’autres vont détester. Ici, on est de la première catégorie! Évidemment que son jeu est loin d’être poli et que le manque d’expérience laisse perplexe, mais un train de 6 pi 4 po et plus de 240 livres qui peut faire des ravages au sol et avec son bras bionique, ça mérite qu’on s’y attarde. Le receveur Josh Downs est très frêle à 5 pi 9 po et 171 livres, mais il est très instinctif et a le don de briser les chevilles de ses couvreurs. En défense, il faudra apprendre à dire le nom du plaqueur Adetomiwa Adebawore, un spécimen athlétique qui peut évoluer partout sur la ligne.

5. Eagles de Philadelphie

Getty Images via AFP

Les Eagles ont frappé extrêmement fort en première ronde avec deux choix, le plaqueur Jalen Carter et le chasseur de quarts Nolan Smith. La connexion avec les Bulldogs de Georgia se poursuit! Carter est le plus beau talent de ce repêchage, mais a glissé seulement pour les craintes hors terrain. Difficile également de ne pas apprécier les efforts investis dans la tertiaire. Le maraudeur Sydney Brown, qui couvre beaucoup de terrain, s’annonce comme un vol en troisième ronde. Même constat pour le demi de coin Kelee Ringo (un autre membre de Georgia) une ronde plus tard.

6. Giants de New York

Getty Images via AFP

Quelle belle récolte pour les G-Men! En première ronde, ils ont mis le grappin sur un demi de coin qui brasse à la ligne de mêlée en Deonte Banks. En deuxième ronde, ils ont été fumants en optant pour le centre John Michael-Schmitz, qui devrait être leur partant dès le jour 1. Ils ont poursuivi leur travail de destruction avec le receveur Jalin Hyatt au troisième tour. Véritable missile, il est probablement le receveur qui offre le meilleur potentiel de longs jeux. Il y a potentiellement là trois futurs partants de grande qualité.

7. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Getty Images via AFP

Il y a quelques années maintenant que les Patriots sortent des joueurs de nulle part au repêchage, mais cette fois, ils ont semblé plus sages. Avec le 17e choix, le demi de coin Chrtistian Gonzalez, explosif à souhait, devrait rapidement s’imposer. Le chasseur de quarts Keion White a glissé à eux jusqu’au 46e rang, ce qui était pratiquement inespéré. En sixième ronde, ils ont choisi le receveur de LSU Keyshon Boutte, qui semblait destiné il y a deux ans à devenir un futur choix de premier tour. Il a régressé depuis, mais Bill Belichick pourrait lui faire retrouver ses moyens. Un gros plus pour la sélection du garde québécois Sidy Sow, en quatrième ronde!

8. Steelers de Pittsburgh

AFP

Le choix du bloqueur Broderick Jones en première ronde allait tellement de soi. Gros bonhomme très physique, il est en plein dans la mentalité qu’a instaurée depuis longtemps l’entraîneur-chef Mike Tomlin. Les Steelers ont entamé la deuxième ronde avec le demi de coin Joey Porter Jr, le fils de leur ancien secondeur du même nom. Plus qu’une belle histoire de famille, Porter comble un besoin criant et son jeu physique plaira aux partisans. Le choix de troisième tour Darnell Washington pourrait permettre d’adopter des formations redoutables à deux ailiers rapprochés avec Pat Freiermuth.

9. Texans de Houston

Getty Images via AFP

Il est quelque peu embêtant de placer les Texans dans cette catégorie parce que plusieurs estiment qu’ils ont surpayé pour s’avancer au troisième rang afin de sélectionner le chasseur de quarts Will Anderson. Après des années de misère avec des joueurs marginaux, il fallait poser des gestes agressifs et clairs, ce qu’ils ont fait. Il n’y a jamais de certitude avec les quarts-arrières, mais CJ Stroud possède une bonne vision du jeu et une précision chirurgicale. Le receveur Tank Dell, choisi en troisième ronde, sera à surveiller puisqu’il est explosif et qu’il pourra être utilisé à plusieurs sauces, comme des jeux renversés et retours de dégagement.

10. Titans du Tennessee

AFP

Ce n’est pas une équipe qui fera l’unanimité, mais on s’explique. Il faut saluer le fait qu’ils ont résisté à la tentation de repêcher le quart-arrière Will Levis avec le 11e choix. Ils ont patienté jusqu’au 33e choix et même si Levis est un prospect contesté, le risque en valait la chandelle en deuxième ronde. Il est un bon athlète et son bras ne laisse aucun doute. Que Peter Skoronski joue comme bloqueur ou garde, les Titans avaient grandement besoin de renfort. Le porteur de ballon Derrick Henry risque de montrer des signes d’usure et les Titans se sont tournés vers Tyjae Spears, une boule d’énergie qui est captivant à voir jouer.