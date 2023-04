Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Boogie Wonder Band

Photo tirée du site web theatrepetitchamplain.com

Théâtre Petit Champlain

5 et 6 mai, 20 h

Pour son 25e anniversaire, le Boogie Wonder Band reprend les plus grands succès disco de tous les temps, avec son sens du spectacle exceptionnel et ses costumes époustouflants, et prouve que ce style de musique est toujours aussi vivant.

► 60 $, theatrepetitchamplain.com

Michel Fugain fait BANDAPART

Photo tirée du site web grandtheatre.qc.ca

Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

3 mai, 20 h

Dans ce concert qui souligne son 80e anniversaire, Michel Fugain sera entouré de ses quatre musiciens pour offrir des chansons incontournables, des éternelles et des inédites, faisant ainsi place à l’émotion et mettant du baume à l’âme.

► À partir de 75 $, grandtheatre.qc.ca

Mélissa Bédard – Ma mère chantait toujours

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

Capitole de Québec

6 et 7 mai, 15 h ou 20 h 30

La chanteuse qui s’est fait connaître il y a 10 ans à Star Académie, qu’on a aussi découverte comme actrice dans la comédie dramatique M’entends-tu, interprétera à sa façon les plus grands succès de la francophonie, donnant ainsi un souffle extraordinaire à un répertoire qui l’est déjà, avec sa voix unique, intimiste et puissante.

► 39,14 $, 42,62 $ ou 46,97 $, theatrecapitole.com

Exposition Nous

Photo Courtoisie MNBAQ, Jean-Guy Kerouac

Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)

En cours, du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, les mercredis jusqu’à 21 h

Une famille, une culture, une nation, une génération... Dès sa naissance, l’humain fait partie de différents « nous », que la nouvelle exposition du MNBAQ aborde à travers un voyage philosophique inédit autour de 69 œuvres d’art de ses collections, réunies sous trois thèmes : identités, migrations et territoires.

► Jusqu’à 12 $ par personne, forfait famille à 36 $, mnbaq.org

Quinze façons de te retrouver

Photo tirée du site web du Trident

Salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec

Jusqu’au 20 mai, 15 h, 19 h 30 ou 20 h

Cette pièce écrite par Anne-Marie Olivier, aussi seule sur les planches, puis mise en scène par Maryse Lapierre, raconte la quête d’une femme qui élabore 15 plans loufoques pour retrouver son unique sœur, qui a coupé tous les liens avec elle, sans raison. Présentée au Trident, cette œuvre se veut une recherche de la vérité, un processus de deuil, un voyage dans les années 80 et une longue lettre d’amour destinée à demeurer à la poste restante.

► À partir de 42 $, letrident.com

Les Nuits Psychédéliques de Québec

Le Pantoum

Du 4 au 6 mai, dès 19 h 30 ou 20 h

Les amoureux de l’art psychédélique et expérimental s’y donneront rendez-vous pour assister aux prestations de Atsuko Chiba, Autre Part, Bénévole, Bhopal’s Flowers, Elephant Stone, N Nao, Osumi, Perséide et Winterglow.

► À partir de 22,29 $, lesnuitspsychedeliques.com

12 voix, un piano signé Québec Issime

Salle Albert-Rousseau

5 et 6 mai, 20 h

Deux générations d’interprètes se réunissent sur scène pour livrer au public une kyrielle de chansons issues du vaste répertoire des spectacles signés Québec Issime, soit De Céline Dion à la Bolduc, Décembre, PARTY !, ExpressIo, Cowboys et Québec Issime chante Starmania.

► De 37 $ à 60 $, sallealbertrousseau.com

Catherine Major

Photo tirée du site web lachapellespectacles.com

La Chapelle Spectacles

5 mai, 20 h

Catherine Major et ses complices, le multi-instrumentiste Maxime Audet-Halde et l’éclairagiste Stéphane Caissy, recréent l’intégralité de l’album Carte mère, en mélangeant prouesses techniques et émotions pures.

► 47 $, lachapellespectacles.com