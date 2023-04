Les superhéroïnes passent à l’attaque: voici des séries qui vous feront oublier les justiciers masculins

Elles peuvent voler, se servir de leur grande force ou profiter d’autres pouvoirs extraordinaires. Surtout, elles savent tenir la vedette de séries télé avec panache. Les nombreux justiciers masculins doivent continuer à livrer la marchandise, car plusieurs femmes ont les habiletés pour les remplacer.

Batwoman

Ils ont été plusieurs hommes (Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale, Robert Pattinson, etc.) à enfiler le costume de la chauve-souris justicière, avec des résultats différents. Pour cette production, on a fait appel à Ruby Rose et Javicia Leslie – première actrice noire à hériter du personnage dans l’univers DC Comics – afin de défendre convenablement Gotham City. Les méchants individus en ont encore plein les bras, même après la disparition du célèbre Bruce Wayne. Voilà ce qui arrive quand faire régner l’ordre coule dans les veines d’une famille...

She-Hulk : avocate (v.o. She-Hulk : Attorney at Law)

Hulk n’a désormais plus le monopole de la force suprême et de la colère en vert. Une certaine Jennifer Walters (jouée par la Canadienne Tatiana Maslany) a aussi un étonnant pouvoir de transformation. Or, elle doit négocier avec un léger détail : en parallèle, elle mène une carrière d’avocate et ne souhaite pas abandonner ses combats pour faire triompher la justice. Évidemment, si les choses pouvaient être simples, cela ne ferait pas de bonnes histoires... Mais en y réfléchissant bien, pourquoi ne pas combiner intelligence et puissance ?

Jessica Jones (version anglaise)

Ne vous laissez pas berner par le nouvel emploi du temps de Jessica Jones (Krysten Ritter). Bien qu’elle soit maintenant à la tête d’une agence de détectives, son passé de superhéroïne ne l’a pas quittée. Certes, le choc post-traumatique qu’elle a vécu a laissé des séquelles et l’a poussée à changer de vocation, mais sa nature profonde est impossible à renier. Sa force brute doit lui permettre de surmonter son grand échec, de réaliser quelque chose d’important. Peut-elle devenir une héroïne ? Sa résilience est sa meilleure amie.

Supergirl

Dans l’ombre de son cousin, Kara Zor-El, devenue Kara Danvers (Melissa Benoist), a tout le temps voulu pour apprivoiser et maîtriser ses grands pouvoirs, comme celui de voler. Pourquoi ? Parce que son célèbre cousin, Superman, effectue déjà un travail remarquable pour protéger les États-Unis. Mais une puissance comme celle de Supergirl doit servir à faire le bien partout sur la Terre. Elle ne doit pas être laissée de côté. Heureusement, lorsqu’une catastrophe survient à National City, la jeune femme est prête à assumer les lourdes responsabilités qui viennent avec ses dons.

Les Touchées (v.o. The Nevers)

Y avait-il des superhéroïnes à l’époque victorienne ? Si on en croit l’intrigante prémisse de cette série, oui. Créée par Joss Whedon (réalisateur des succès Avengers et Avengers : l’ère d’Ultron), cette production originale transporte les téléspectateurs dans le Londres du 19e siècle lors duquel des femmes héritent de pouvoirs extraordinaires. Les habitants faisant preuve d’une grande méfiance, elles doivent s’isoler et se tenir les coudes serrés. Malgré leur bonne volonté, des femmes comme elles ne passent pas inaperçues... Vite, elles se retrouvent avec plusieurs assaillants à leurs trousses.

