Offre finale du gouvernement : «On a fait un peu de progrès», reconnaît l’AFPC

L’offre «finale» du gouvernement Trudeau a permis de faire un peu de progrès à la table de négociations avec les fonctionnaires fédéraux, mais pas au point de dénouer l’impasse à la veille de la journée internationale des travailleurs.

«Comme on l’a indiqué vendredi, les pourparlers aux tables du Conseil du Trésor ont repris et se poursuivent ce week-end. Nos équipes ont travaillé très tard hier soir et sont de nouveau à la table ce matin», a indiqué l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) dimanche dans une série de tweets qui lui permettaient de réagir, indirectement, pour une première fois à l’offre gouvernementale.

«Ce week-end, on a fait un peu de progrès au chapitre de la rémunération et de la sécurité d’emploi», a ajouté le syndicat en précisant que les négociations se poursuivent.

Cette timide avancée arrive à la veille d’une grande manifestation prévue à Ottawa à l’occasion de la journée internationale des travailleurs, lundi.

Notamment, une vingtaine d’autobus bondés de fonctionnaires en grève doivent partir de Montréal pour aller gonfler les effectifs sur les lignes de piquetage dans la capitale, ont rapporté divers médias dont le «Ottawa Citizen».

Quelque 155 000 fonctionnaires fédéraux sont en grève depuis le 19 avril, paralysant ainsi moult services de l’État, notamment en matière d’impôt, de passeports ou d’assurance-emploi.