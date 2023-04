Quatre super chiens au Panthéon des animaux

En créant le Panthéon québécois des animaux il y a 25 ans, l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ) voulait souligner les bénéfices engendrés par les relations entre humains et animaux de compagnie. Voici donc les quatre super héros de la gent canine intronisés au Panthéon québécois des animaux cette année. Lisez ces quatre belles histoires.

Argon dans la catégorie Professionnelle

Depuis 2018, Argon visite deux fois par semaine la Maison du Père à Montréal, qui accueille et accompagne des hommes en situation d’itinérance. Bien sûr, Argon est accompagné de son fidèle partenaire, André Leroux, intervenant canin et coordonnateur du programme de réinsertion et de soutien résidentiel. Ensemble, ils « animent » les rencontres Parlons avec Argon où la présence rassurante et sans jugement d’Argon favorise les échanges entre participants et intervenants. Mais ce n’est pas tout ! Argon fait aussi partie de l’équipe métro d’intervention et de concertation (EMIC) qui patrouille dans le métro afin d’offrir un accompagnement aux personnes en situation d’itinérance et de les guider vers les ressources propres à leurs besoins. Argon sait repérer les gens vulnérables, facilite les contacts et désamorce les crises.

Monty dans la catégorie Professionnelle

Monty travaille pour l’Unité canine du Service de police de la Ville de Montréal et a participé jusqu’à présent à plus d’une centaine d’interventions avec son maître, l’agent Patrick Desjardins. Monty a été intronisé au Panthéon le week-end dernier pour la bravoure, le courage, la détermination et l’autonomie qu’il a démontrés lors d’une intervention à haut risque où il a permis de localiser un suspect dangereux, en crise, à l’intérieur d’une maison. Ce dernier avait rompu le contact avec les négociateurs et les membres du GTI (Groupe tactique d’intervention). Ce faisant, Monty a été blessé au cou avec une arme blanche, mais il a offert la possibilité aux membres du GTI d’établir une stratégie d’intervention adéquate et sécuritaire vis-à-vis de la position du suspect une fois celle-ci établie. L’histoire finit bien : le suspect a ensuite été arrêté et Monty a été soigné et n’a pas eu de séquelles.

Hestia dans la catégorie Professionnelle

Hestia est la déesse du feu chez les Grecs. Un nom prédestiné, car Hestia est une chienne dépisteuse d’accélérants. Elle peut identifier plus des dix substances inflammables sur une scène d’incendie et discriminer, après un feu, des produits de combustion qui peuvent s’apparenter à l’odeur des matières inflammables. Sa capacité olfactive lui permet de recueillir de meilleurs échantillons de matières lors de prélèvements, réduisant ainsi les frais d’analyse. Hestia a été adoptée en 2011 et entraînée par son maître, le lieutenant inspecteur Michel Richer, le premier maître-chien au Québec à former des chiens détecteurs d’accélérants et à y avoir recours sur des scènes d’incendie. Hestia a été certifiée plus d’une fois par l’organisme CADA (Canine Accelerant Detection Association) et a contribué à 125 mandats de détection au Québec et en Ontario. On peut la voir dans deux épisodes d’une émission intitulée Enquêtes incendies, diffusée sur Noovo.

Tango dans la catégorie compagnon

La présence de Tango dans une classe de première secondaire n’a eu que des effets bénéfiques chez les étudiants : réduction du stress et de l’anxiété, augmentation de la concentration et de la motivation générale, amélioration du comportement et de la socialisation pour ceux qui vivent des défis d’apprentissage particuliers, etc. Il s’agit du chien d’Annie Saucier-Bujold, enseignante et orthopédagogue à l’école aux Quatre-Vents de Bonaventure, qui a pu la suivre en classe depuis 2018. Tango est un excellent influenceur et paraît-il qu’il réchauffe bien des jeunes cœurs, en plus de ceux des professeurs.