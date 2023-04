Une acquisition vraiment inutile du Lightning

Julien BriseBois a une bonne «moyenne au bâton» avec ses transactions, mais il a clairement raté son coup cette année à la date limite.

L’acquisition à fort prix de Tanner Jeannot n’a aucunement servi la cause du Lightning de Tampa Bay dans les séries éliminatoires. L’attaquant de puissance a même été laissé de côté dans le sixième et dernier match de la confrontation face aux Maple Leafs de Toronto, samedi soir.

Jeannot a participé à seulement trois des six rencontres entre les deux rivaux de la section Atlantique. Il n’a pas récolté le moindre point, a présenté un différentiel de -2 et a écopé de cinq minutes de pénalité.

Des statistiques qui ne justifient pas le gros montant payé par le directeur général du Lightning pour l’arracher aux Predators de Nashville le 26 février. En retour de ses services, les «Preds» ont obtenu le défenseur Cal Foote ainsi qu'un choix de premier tour en 2025 (protégé top 10), un choix de deuxième tour en 2024 et des choix des 3e, 4e et 5e tours en 2023.

Après une saison de 24 buts en 2021-2022, Jeannot n'a amassé que 14 points en 56 matchs avant de passer aux «Bolts». Il s’est montré tout aussi discret avec sa nouvelle équipe, lui qui a récolté un petit but et trois aides en 20 rencontres, en plus de montrer un différentiel de -6.

Cette décision de BriseBois fait en sorte que le Lightning demeurera silencieux jusqu’au sixième tour au prochain repêchage, à moins d’échanges d’ici là.

Pour 2023, 2024 et 2025, il ne pourra parler au tour initial, sauf s’il bouge pour voler le droit de parole d’une autre organisation. Le 18 mars, il a transigé avec les Blackhawks de Chicago pour l’attaquant Brandon Hagel en retour d’une sélection protégée de première ronde pour les deux prochains encans amateurs.

«La quantité plutôt que la qualité»

Au moment de la transaction, BriseBois était convaincu d’avoir fait le bon choix.

«Notre cible première était Tanner Jeannot. On a été chanceux de pouvoir mettre la main sur ce joueur-là qui cadre très bien avec les besoins de notre organisation, non seulement pour cette année, mais l'année prochaine et je l'espère pour plusieurs saisons.

«On n'avait pas de choix de premier tour à offrir cette saison, ni la saison prochaine. On n'avait pas de choix de deuxième tour cette saison non plus. Alors en partant du principe qu'à la date limite des transactions, les joueurs sont échangés au plus offrant, je partais un peu désavantagé.

«Heureusement, on a réussi à vendre un "package" axé sur la quantité plutôt que la qualité. On croit que ça vaut la peine pour un joueur qui nous aide immédiatement et qui a des attributs très prisés dans la Ligue nationale. C'est un élément qui manquait à notre groupe.

«Tanner est un joueur qui a beaucoup de vitesse, qui a un bon gabarit, qui complète beaucoup de mises en échec, qui peut tuer des punitions, qui gère bien la rondelle, qui est un excellent coéquipier et dont l'impact sur le plafond salarial n'est seulement que de 800 000 $.»