Baie-Saint-Paul: très longue nuit à prévoir

La nuit s’annonce longue à Baie-Saint-Paul alors que le bruit constant des hélicoptères en vol et le manque d’électricité dans plusieurs secteurs ne laissent aucun doute sur l’état d’urgence qui règne dans la municipalité de Charlevoix.

• À lire aussi: [VIDÉOS] Deux rivières se déchaînent dans Charlevoix: énormes dégâts à Baie-Saint-Paul

Si le niveau d’eau a baissé légèrement au pont du centre-ville, des citoyens continuaient d’être évacués à l’aide de la machinerie lourde vers 22 h.

En fin de journée, le maire de Baie-Saint-Paul a pu constater l’ampleur de la catastrophe du haut des airs.

« Plus la journée évoluait, plus on se disait que les dégâts allaient être importants. C’est venu confirmer les appréhensions que j’avais. On serait dans des inondations 0-100 ans », a mentionné Michaël Pilote après le survol de sa région.

D’autres sinistrés

Des évacuations supplémentaires ont été nécessaires. Environ 160 personnes sont actuellement relocalisées. Deux centres d’hébergement ont été ouverts de chaque côté de la rivière impossible à traverser. Environ 1000 personnes sont toujours privées d’électricité, soit un peu moins de 15% des citoyens.

Un mur de soutènement a également cédé sur la rue Ménard, provoquant d’autres inondations.

Photo Jean-François Racine

« La place pour les gens, c’est de rester à la maison. Ne pas s’aventurer sur le réseau routier. Ce n’est vraiment pas une bonne idée d’aller faire un tour de voiture pour voir comment se porte le réseau routier », ajouté le maire Pilote qui suggère plutôt de contacter les services d’urgence en cas de danger.

Pour les prochaines heures, la sécurité les restera la priorité absolue. « Par la suite, on verra ensuite à reconnecter le réseau routier. »

Des efforts ont enfin permis de rétablir certains problèmes avec le système d’aqueduc. On recommande toutefois de faire bouillir l’eau pendant cinq minutes.

Le ministre en visite

La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, a confirmé que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel sera de passage à Baie-Saint-Paul, mardi matin.

Le premier ministre François Legault pourrait aussi être présent mais sa visite n’a pas été confirmée.

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la fermeture de trois routes :

La route 138 (boulevard Monseigneur-De Laval), dans le secteur de la rivière de la Mare, à Baie-Saint-Paul;

La route 138 (rang Saint-Georges), dans le secteur de la rivière du Gouffre, à Saint-Urbain;

La route 362, dans le secteur de la rivière du Gouffre (pont Leclerc), à La Malbaie.

Ces fermetures seront en vigueur pour une durée indéterminée. La priorité du MTQ sera d'évaluer, dès que possible, les dommages subis aux infrastructures.

Pour l’instant, le seul chemin de détour disponible via les routes 175 et 172, au Saguenay.