Comment diagnostiquer un TDAH?

Comme vous le dites si bien dans votre réponse à « Maman inquiète », deux enfants d’une même famille peuvent être complètement différents. D’ailleurs, les propos de cette maman m’ont un peu choquée, en particulier quand elle dit : « J’ai hérité d’un garçon turbulent ». Puis-je lui faire savoir qu’on n’hérite pas d’un enfant ? On a un enfant qui présente telle ou telle autre caractéristique.

Sa fille est peut-être plus sage que son garçon, mais le fait de faire des comparaisons entre les deux me semble erroné. Plus elle va comparer ses deux enfants entre eux, plus elle risque d’augmenter les problèmes de son garçon.

Comme vous le lui avez clairement souligné, seul un spécialiste pourra diagnostiquer un TDAH à son garçon. Mais au-delà du diagnostic, il pourra aussi signaler à la mère certaines façons de remédier aux problèmes de comportement de son garçon par des moyens plus simples qu’une médication. Un bon bilan de santé ainsi que la vigilance pour qu’il diminue sa consommation de sucre et de colorants alimentaires serviront à ça.

Notre enfant, qui est ma copie conforme en passant, a été identifié avec un TDAH lui aussi. Et bien après avoir failli décrocher de l’école à plusieurs reprises, il travaille aujourd’hui comme enseignant, et il aide d’autres jeunes à surmonter leur TDAH. Lequel en passant n’est pas juste un problème, puisqu’il permet à la personne atteinte d’être plus active que la normale des gens.

On est capable de faire plusieurs choses en même temps. Vous me direz qu’elles ne sont cependant pas toujours parfaites, les choses qu’on fait, mais qui l’est, parfait, dans tout et tout le temps ? Je recommande à cette maman d’aimer très fort son enfant, et surtout d’éviter de faire toute comparaison entre lui et sa sœur !

Carole Fiset

Vous rejoignez ma pensée sur le sujet, et vous ajoutez de plus une dimension qui m’accroche, soit celle de présenter l’aspect positif en regard de la plus grande capacité d’action des personnes atteintes de TDAH.