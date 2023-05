Comment Le Monde à l’envers m’a mis à l’endroit

Vendredi dernier, TVA a diffusé la dernière émission de la saison du Monde à l’envers, le magazine de débats et d’entrevues animé par Stéphan Bureau.

Au moment de mettre sous presse, on ne sait pas si l’émission (qui se démarquait de la programmation plutôt consensuelle de TVA) sera de retour en septembre.

Les réseaux de télé doivent prendre toutes sortes d’éléments en considération avant de prendre la décision de reconduire – ou de retirer – une émission.

PAR-DELÀ LES IDÉES

En participant au Monde à l’envers, cette année, j’ai redécouvert une vérité évidente que l’époque dans laquelle nous vivons a malheureusement tendance à nous faire oublier, une vérité qui tombe sous le sens mais que les médias sociaux et les chambres d’écho ont réussi à enterrer sous une tonne de préjugés et d’idées toutes faites : les gens sont toujours plus riches et plus complexes que leurs opinions politiques.

Ce n’est pas parce qu’une personne est située à l’opposé de toi sur le spectre des idées que tu ne peux pas la trouver sympathique.

Par exemple, quand la productrice de l’émission m’a annoncé que j’allais débattre avec Louis T., je me suis dit : « Oh, boy, ça va être super malaisant de côtoyer ce gars-là dans les coulisses, de participer avec lui à des réunions, etc. »

Avec tout ce qu’il a écrit sur ma blonde et moi ! Et tout ce que j’ai dit sur lui !

Je pense que j’aurais préféré me faire arracher les dents à froid. Chez un dentiste souffrant de la danse de Saint-Guy.

Or, devinez quoi ? Ça a cliqué. Tout de suite.

J’ai découvert un gars agréable, drôle, attentionné, gentil.

Et quand on m’annonçait, le mardi après-midi, que Louis T. allait faire partie de l’émission le vendredi suivant, j’étais content et j’avais hâte de le voir dans les couloirs du sous-sol 1 de TVA.

Vous m’auriez dit ça il y a un an, que je vous aurais donné le numéro de téléphone d’un bon psy.

DANS LA JUNGLE

Idem avec Judith Lussier et Émilise Lessard-Therrien.

La papesse des wokes et une ex-députée de Québec solidaire, saint bordel !

On est au Monde à l’envers ou à Sortez-moi d’ici ?

Je pense que j’aurais préféré dormir dans une cage remplie de serpents au milieu de la jungle du Costa Rica...

Or, là encore, c’était super agréable.

Deux filles vraiment chouettes avec qui j’aimais discuter avant les débats. Émilise m’impressionnait : elle faisait six heures de route aller et six heures de route retour juste pour débattre avec nous.

Et elle en profitait pour tuer six orignaux en chemin...

Comprenez-moi bien : politiquement, je continue de trouver que ces gens sont dans le champ ! Et eux pensent la même chose de moi !

Mais j’ai découvert que les individus ne se limitent pas à leurs prises de position.

Et je suis sûr qu’eux aussi ont découvert en moi autre chose que le monstre que les médias sociaux dépeignent.

À une période d’hyper polarisation, cette émission m’a fait du bien.

Et je suis convaincu qu’elle a aussi fait du bien à un tas de gens.