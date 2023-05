Des pannes d’électricité plongent près de 35 000 foyers dans le noir

Près de 35 000 foyers étaient plongés dans le noir lundi matin, en raison des pannes électriques sur le réseau d’Hydro-Québec causées par des vents forts.

La société d’État faisait état dans son bilan à 4 h 30 de quelque 34 808 ménages sans électricité, dont la majorité dans les Laurentides et en Mauricie.

C’est dans les Laurentides que la situation demeure critique avec plus de 10 650 clients d’Hydro-Québec touchés par les pannes et qui attendaient d'être rebranchés.

La Mauricie a également écopé, avec près de 8000 ménages dans la même situation.

Dans Lanaudière et en Estrie, le bilan d’Hydro-Québec faisait état respectivement de 5974 et 2362 ménages à attendre le rétablissement du courant électrique.

À Montréal, plus de 1140 ménages étaient plongés dans le noir, tandis qu’on en comptait 419 dans la Capitale-Nationale et plus de 2600 foyers privés d'électricité en Outaouais.

Les agents d’Hydro-Québec s’affairaient toujours lundi matin à rétablir quelque 193 interruptions qui n’ont toujours pas été rétablies dans la province.